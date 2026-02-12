محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور

كرّم اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي – هيئة قناة السويس، وذلك بمناسبة حصولهم على لقب كأس إفريقيا للأندية، والتي أُقيمت بدولة زيمبابوي، في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجل بطولات المحافظة. جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد و العميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد و الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور جاسر الشاعر، رئيس مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق

محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس إفريقيا

كما حرص محافظ بورسعيد على تكريم مجلس إدارة النادي وجهازه الفني.

و أعرب محافظ بورسعيد عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال الفريق من إنجاز قاري مشرف، مؤكدًا أن هذا التتويج يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني، ويدل على ما تتمتع به بورسعيد من قاعدة رياضية قوية ومواهب واعدة قادرة على المنافسة في المحافل الدولية

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة، وتحرص على دعم الأندية والكيانات الرياضية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة ومجالس إدارات الأندية في صقل المواهب وتحقيق البطولات

ومن جانبه، وجه الدكتور جاسر الشاعر الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل للمنظومة الرياضية، مؤكدًا أن هذا التكريم يُمثل حافزًا قويًا للاعبين لمواصلة حصد البطولات وتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة



ويأتي هذا التكريم في إطار حرص محافظ بورسعيد على الاحتفاء بالنماذج المشرفة التي تمثل مصر خير تمثيل، وتعكس الصورة الحضارية والرياضية المتميزة لأبناء المحافظة