أكد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس هى آلية أساسية لضمان انتظام سير العملية التعليمية وتطبيق السياسات التعليمية على أرض الواقع، لافتا إلى أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعليم عصري يعتمد على التكنولوجيا ويضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمدرسة بورسعيد الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على انضباط العملية التعليمية، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المعلمين والطلاب والوقوف على التحديات الفعلية الواقعية.

وكيل تعليم بورسعيد: توفير الكتاب المدرسي حق أصيل للطالب ويجب الاستفادة من التابلت

وخلال الجولة، شدد بدوي على ضرورة الاستفادة اليومية من التابلت المدرسي داخل الحصص، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح مسارًا أساسيًا في تطوير التعليم، وأن التابلت أداة تعليمية رئيسية يجب استغلالها بشكل فعّال داخل الفصل بما يحقق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.

كما اطمأن وكيل الوزارة على معدلات تسليم الكتب المدرسية للطالبات، موجهًا بسرعة الانتهاء من التسليم دون أي تأخير، مؤكدًا أن توفير الكتاب المدرسي حق أصيل للطالب ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ظرف.

وأشار الأستاذ محمود بدوي إلى ما سبق الإعلان عنه خلال آخر اجتماع بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بطرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن النماذج تهدف إلى تعريف الطلاب بشكل وطبيعة الامتحانات وتدريبهم على نمط الأسئلة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويضمن استعدادًا أفضل للامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الجولات التفقدية بكافة الإدارات التعليمية، لافتا إلى إن العمل الميداني والتواجد داخل المدارس هو أقصر طريق لتصحيح المسار، وتحقيق تعليم منضبط ومتطور يليق بأبناء بورسعيد.