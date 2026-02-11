قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محمد الغزاوى

أكد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس هى آلية أساسية لضمان انتظام سير العملية التعليمية وتطبيق السياسات التعليمية على أرض الواقع، لافتا إلى أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعليم عصري يعتمد على التكنولوجيا ويضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمدرسة بورسعيد الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على انضباط العملية التعليمية، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المعلمين والطلاب والوقوف على التحديات الفعلية الواقعية.

وكيل تعليم بورسعيد: توفير الكتاب المدرسي حق أصيل للطالب ويجب الاستفادة من التابلت

وخلال الجولة، شدد بدوي على ضرورة الاستفادة اليومية من التابلت المدرسي داخل الحصص، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح مسارًا أساسيًا في تطوير التعليم، وأن التابلت أداة تعليمية رئيسية يجب استغلالها بشكل فعّال داخل الفصل بما يحقق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.

كما اطمأن وكيل الوزارة على معدلات تسليم الكتب المدرسية للطالبات، موجهًا بسرعة الانتهاء من التسليم دون أي تأخير، مؤكدًا أن توفير الكتاب المدرسي حق أصيل للطالب ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ظرف.

وأشار الأستاذ محمود بدوي إلى ما سبق الإعلان عنه خلال آخر اجتماع بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بطرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن النماذج تهدف إلى تعريف الطلاب بشكل وطبيعة الامتحانات وتدريبهم على نمط الأسئلة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويضمن استعدادًا أفضل للامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الجولات التفقدية بكافة الإدارات التعليمية، لافتا إلى إن العمل الميداني والتواجد داخل المدارس هو أقصر طريق لتصحيح المسار، وتحقيق تعليم منضبط ومتطور يليق بأبناء بورسعيد.

بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

