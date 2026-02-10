سكرتير عام بورسعيد: حي الزهور يحظى بالنصيب الأكبر في التطوير بين أحياء المحافظة| شاهد

أجرى اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية ميدانية بشارع محمد رياض، الخاضع للتطوير ورفع الكفاءة، والمرحلة الثانية من أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب السكنية.

رافقه اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والمهندس حسن بسيوني، ممثلاً عن جهاز تعمير القناة وسيناء، والمهندس حسن حامد مسؤول التنفيذي لشركة الفتح المنفذة لمشروعات تطوير عدد من الشوارع والمناطق السكنية بحي الزهور.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة تطوير الطرق والشوارع الرئيسية، والاهتمام بالحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للأحياء، واستمرار متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لضمان سير وانتظام العمل بها وسرعة الإنجاز كما يجب، وذلك بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الشاملة المستدامة، ورؤية مصر 2030.

اللواء أيمن صبحي: جولات مستمرة لمتابعة أعمال التطوير لضمان سرعة الإنجاز

وأعلن اللواء عمرو فكري انطلاق اعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع محمد رياض، موضحاً أن العمل به يمشي بالتوازي مع أعمال التطوير الأخرى بعدد من المناطق والشوارع بحي الزهور الذي يحظى بالنصيب الأكبر من التطوير لشوارعه ومناطقه السكنية خلال هذا العام والعام الماضي أيضاً.

وأكد اللواء أيمن صبحي أنه بناءً على توجيهات محافظ بورسعيد، الذي أصدر قرارا بتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع في نطاق حي الزهور، سيتم البدء في تطوير شوارع العبور والمناخلي أيضاً ورفع كفاءتها بالكامل.

وقال رئيس حي الزهور إن أعمال التطوير ستكون بتنفيذ جهاز تعمير القناة وسيناء بمشاركة من المحافظة والحي، حيث ستتم أعمال الرصف والطرق وأعمدة الإنارة والصرف الصحي من بالوعات الأمطار وغيرها.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للشوارع والميادين.