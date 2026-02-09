وكيل تعليم بورسعيد: انتظام حضور الطلاب حجر الأساس لنجاح المنظومة

وجه محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، باستمرار متابعة حضور الطلاب بشكل دقيق ومنتظم، مؤكدًا أن انتظام الطلاب هو حجر الأساس لتحقيق تحصيل علمي فعّال ونجاح العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعة سيادته لانتظام سير العملية التعليمية، اليوم، بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات، التى تضم ٩٠٩ طالبة موزعات على ٢٤ فصلا دراسيا.

وكيل تعليم بورسعيد:

انتظام حضور الطلاب حجر الأساس لنجاح العملية التعليمية

كما شدد وكيل الوزارة على التنفيذ الحاسم للائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل آليات التحفيز التربوي على جميع الطالبات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الالتزام والانضباط.

وأوضح وكيل وزارة تعليم بورسعيد أن متابعة غياب الطالب لا تقتصر على التسجيل الروتيني، بل التواصل المستمر مع أولياء الأمور لاطلاعهم على نسبة غياب أبنائهم بهدف علاج المشكلة.

بدوى يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات

كما تفقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ووجه الأستاذ محمود بدوي مدير المدرسة بأهمية التواصل المباشر مع أولياء أمور طالبات الصف الأول الثانوي، البالغ عددهن 245 طالبة، وعقد ندوات تعريفية من خلال المتخصصين لشرح نظام البكالوريا شرحا وافياً ودقيقا، والرد على كافة التساؤلات المثارة حوله، وتوضيح مميزاته وما يتيحه من فرص تعليمية حقيقية للطلاب.

وشدد الأستاذ محمود بدوي على أهمية استخدام طالبات المدرسة لأجهزة التابلت المدرسي التي وفرتها الوزارة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة تعليمية منها ومن المنظومة التكنولوجية الحديثة المتوفرة في مدارس محافظة بورسعيد.