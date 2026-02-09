قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: انتظام حضور الطلاب حجر الأساس لنجاح المنظومة

بدوى يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات
بدوى يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات
محمد الغزاوى

وجه  محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، باستمرار متابعة حضور الطلاب بشكل دقيق ومنتظم، مؤكدًا أن انتظام الطلاب هو حجر الأساس لتحقيق تحصيل علمي فعّال ونجاح العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعة سيادته لانتظام سير العملية التعليمية، اليوم، بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات، التى تضم ٩٠٩ طالبة موزعات على ٢٤ فصلا دراسيا.

وكيل تعليم بورسعيد:
انتظام حضور الطلاب حجر الأساس لنجاح العملية التعليمية

كما شدد وكيل الوزارة على التنفيذ الحاسم للائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل آليات التحفيز التربوي على جميع الطالبات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الالتزام والانضباط.

 وأوضح وكيل وزارة تعليم بورسعيد أن متابعة غياب الطالب لا تقتصر على التسجيل الروتيني، بل التواصل المستمر مع أولياء الأمور لاطلاعهم  على نسبة غياب أبنائهم بهدف علاج المشكلة.

بدوى يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات

كما تفقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد،  اليوم، مدرسة الغرفة التجارية الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ووجه الأستاذ محمود بدوي مدير المدرسة بأهمية التواصل المباشر مع أولياء أمور طالبات الصف الأول الثانوي، البالغ عددهن 245 طالبة، وعقد ندوات تعريفية من خلال المتخصصين لشرح نظام البكالوريا شرحا وافياً ودقيقا، والرد على كافة التساؤلات المثارة حوله، وتوضيح مميزاته وما يتيحه من فرص تعليمية حقيقية للطلاب.

وشدد الأستاذ محمود بدوي على أهمية استخدام طالبات المدرسة لأجهزة التابلت المدرسي التي وفرتها الوزارة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة تعليمية منها ومن المنظومة التكنولوجية الحديثة المتوفرة في مدارس محافظة بورسعيد.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

فلسطين

رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات: الاستيطان توسّع بشكل كبير منذ اتفاق أوسلو

رئيس البرلمان الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني: لا تفاوض على تخصيب اليورانيوم وقدراتنا الصاروخية

قصور الثقافة

مدير عام الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تكشف تفاصيل عروض نوادي المسرح بإقليم القناة

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد