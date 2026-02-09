جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

عبر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن فخره الكبير بفريقه بعد الفوز المثير على ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في ختام الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وأكد المدرب الإسباني أن أداء الفريق كان مميزًا، خاصة في الشوط الأول، رغم السيطرة التي فرضها ليفربول في الشوط الثاني.

الشوط الأول كان مذهلًا



قال جوارديولا لشبكة “سكاي سبورتس”: “أنا فخور جدًا بفوزنا. كان الشوط الأول مذهلًا من جانبنا”. وأضاف أن الفريق قدم أداءً دفاعيًا رائعًا، رغم أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب في بعض الفترات. وأشار إلى أهمية الهدوء والتركيز طوال المباراة.

سوبوسلاي يسجل هدفًا مذهلًا

أشاد جوارديولا بلاعب ليفربول سوبوسلاي بعد تسجيله هدفًا رائعًا من ركلة حرة، مشيرًا إلى أن اللاعب كرر تسديدته المميزة التي سجلها سابقًا ضد آرسنال. ووصف المدرب الإسباني الهدف بأنه مذهل وأظهر مهارة اللاعب الكبيرة.

شخصية برناردو سيلفا تقلب الموازين

وأكد جوارديولا أن الفوز تحقق بفضل شخصية قائد الفريق برناردو سيلفا وإصراره على عدم الاستسلام. وقال: “بإيمان قائدنا وشخصيته، عدنا إلى المباراة في اللحظات الحاسمة”

تقييم الشوط الثاني والآمال المستقبلية

عبر جوارديولا عن قلقه بشأن الأداء المتفاوت في الشوط الثاني، لكنه أوضح أن الفريق مر بهذه المواقف كثيرًا ويسعى دائمًا للتحسن. وأضاف: “ربما نكون جاهزين بشكل أفضل بعد شهر مع عودة اللاعبين المصابين”



جدول الدوري بعد المباراة

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، ويواصل مطاردة آرسنال المتصدر بـ 56 نقطة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس



