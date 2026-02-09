قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
رياضة

موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

أمام عاشور
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

يقترب الدولي إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من إنهاء العقوبة الموقعة عليه مؤخرًا، بعدما تغيب عن البعثة المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن يعود إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي خلال مواجهة الجيش الملكي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 15 فبراير في تمام السادسة مساءً.

وكانت إدارة الأهلي قررت توقيع عقوبة مالية على اللاعب قدرت بنحو مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، في رسالة واضحة بشأن التزام جميع العناصر بلوائح الفريق دون استثناء.

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا إمام عاشور دور المجموعات لبطولة دوري أفريقيا

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
مي صالح رفقة فرح الزاهد
ويزو
