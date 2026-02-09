قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

وجّه الإعلامي نشأت الديهي رسالة عاجلة بشأن التعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أن العمل الوزاري في مصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة، وبالتالي يستحق التقدير أكثر من الهجوم.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن الوزراء الناجحين يجب شكرهم، مؤكّدًا أن منصب الوزير اليوم، يخضع لرقابة صارمة وضغوطا غير مسبوقة، وأن النقد الشعبي أمر معتاد، لكنه لا يقلل من أهمية الحكومة.

وتمنى الديهي التوفيق للوزراء المستمرين في مناصبهم، موجّهًا الشكر أيضًا للوزراء الراحلين وغير موجودين في التشكيل الجديد، معتبرًا أن أداؤهم كان وفق التزاماتهم المهنية، وأن إدارة الوزارة تتطلب كفاءة عالية واحترافية في ظروف صعبة.

نشأت الديهي التعديل الوزاري العمل الوزاري الحكومة التشكيل

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
مي صالح رفقة فرح الزاهد
ويزو
