يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة

وجّه الإعلامي نشأت الديهي رسالة عاجلة بشأن التعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أن العمل الوزاري في مصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة، وبالتالي يستحق التقدير أكثر من الهجوم.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن الوزراء الناجحين يجب شكرهم، مؤكّدًا أن منصب الوزير اليوم، يخضع لرقابة صارمة وضغوطا غير مسبوقة، وأن النقد الشعبي أمر معتاد، لكنه لا يقلل من أهمية الحكومة.

وتمنى الديهي التوفيق للوزراء المستمرين في مناصبهم، موجّهًا الشكر أيضًا للوزراء الراحلين وغير موجودين في التشكيل الجديد، معتبرًا أن أداؤهم كان وفق التزاماتهم المهنية، وأن إدارة الوزارة تتطلب كفاءة عالية واحترافية في ظروف صعبة.