بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق

تحول اختفاء الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إلى لغز سياسي مفتوح، بعد أسابيع من تواريه المفاجئ عن الأنظار، في توقيت حساس أعقب الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وفق ما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

ورغم صدور مذكرة توقيف بحقه بتهم خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر ــ كان موراليس يظهر علناً في منطقة تشاباري، يحضر تجمعات سياسية، يستقبل صحفيين أجانب، بل ويدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2025. غير أن هذا الحضور العلني توقف فجأة، ليبدأ فصل جديد من الغموض.

ووفقا للتقارير جاء آخر ظهور علني لموراليس عبر برنامجه الإذاعي الأسبوعي من تشاباري، حيث أدان بشدة الهجوم الأمريكي على كاراكاس، واصفاً إياه بـ"العدوان الإمبريالي الوحشي".

بعد ذلك، اختفى صوته وصورته معاً، وغاب عن أربع حلقات متتالية من البرنامج، كما غاب عن الفعاليات العامة التي اعتاد تصدرها.

شائعات وهروب محتمل

فجر اختفاؤه سيلًا من التكهنات؛ إذ ذهب نواب من المعارضة المحافظة إلى القول إنه في خارج البلاد، بينما أكدت أطراف قريبة منه، بما فيها نقابات مرزارعي الكوكا، أن السبب "صحي بحت"، مشيرين إلى إصابته بحمى الضنك. غير أن امتناع حلفائه عن تحديد مكانه زاد الشكوك، خاصة بعد تصريح أحدهم بأنه "في ركن ما من وطننا الكبير".

عودة DEA إلى الواجهة

يتزامن هذا الغموض مع تحول سياسي لافت في بوليفيا، حيث يعزّز الرئيس الحالي رودريجو باز بيريرا، المحسوب على يمين الوسط، علاقاته مع واشنطن، في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهك.

ويعد ملف إعادة إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) ــ التي طردها موراليس عام 2008 ــ أحد أبرز نقاط الخلاف، لما تمثله من تهديد مباشر لنفوذ موراليس التاريخي في تشاباري، معقل زراعة الكوكا.

اتهامات قديمة وصراع مفتوح

ومنذ أكتوبر 2024، كان موراليس متحصناً في قرية نائية، محاطاً بمئات من مزارعي الكوكا الذين منعوا الشرطة من تنفيذ مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامه بإقامة علاقة مع قاصر أثناء فترة رئاسته. وقد نفى موراليس هذه التهم مراراً، معتبراً إياها تصفية سياسية دبرها حليفه السابق لويس آرس.

مريض أم فار؟

ورغم استئناف موراليس النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن محللين يشككون في دلالة ذلك على وجوده داخل البلاد، مشيرين إلى أن أعراض حمى الضنك لا تبرر اختفاءً طويلاً. ويرى مراقبون أن عودة النفوذ الأمركي، وملف "الحرب على المخدرات"، قد تجعل من اختفاء موراليس خطوة وقائية، أو بداية لنهاية مرحلة سياسية طويلة.