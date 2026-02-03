قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا والولايات المتحدة ترتبان "المرحلة الانتقالية" بعد مادورو

رودريجيز ورئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية
رودريجيز ورئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية
محمد على

عززت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، حكومتها الجديدة يوم الاثنين، حيث عينت العديد من أعضاء مجلس الوزراء والتقت بكبيرة الدبلوماسيين من واشنطن في كاراكاس لمعالجة "المرحلة الانتقالية" للبلاد بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو.

قالت لورا دوجو، القائمة بالأعمال في واشنطن، إنها تحدثت مع رودريجيز حول خطط الولايات المتحدة "للاستقرار والتعافي الاقتصادي والمصالحة والانتقال".


كان مادورو في السلطة منذ عام 2013 حتى داهمت القوات الأمريكية البلاد وألقت القبض عليه، لكن جزءًا كبيرًا من حكومته لا يزال قائمًا.

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بعد الاجتماع إن التركيز الدبلوماسي في الفترة المقبلة سيشمل "معالجة الخلافات والخلافات التاريخية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

وأضاف: "لقد استعرضنا جدول الأعمال المشترك، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والتجارة والسياسة".

قامت رودريجيز بتعيينات رئيسية عديدة في حكومتها، بما في ذلك اختيار وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا لقيادة البعثة الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة.

يمثل تعيين بلاسينسيا تحولاً محورياً في العلاقات الدبلوماسية بين كاراكاس وواشنطن، والتي انقطعت في عام 2019 بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو ودعمت بدلاً من ذلك حكومة موازية بقيادة زعيم المعارضة آنذاك خوان جوايدو.

كما عينت رودريجيز دانييلا كابيلو - ابنة وزير الداخلية الفنزويلي القوي، ديوسدادو كابيلو - وزيرة للسياحة في حكومتها.

كان يُنظر إلى كابيلو الأب على نطاق واسع على أنه ثاني أقوى شخصية في فنزويلا بعد مادورو، ويُنظر إلى دعمه لحكومة رودريجيز على أنه أمر بالغ الأهمية.

تأتي هذه التعيينات بعد أسابيع من حصول رودريجيز، نائبة الرئيس السابق، على رتبة رفيعة بين كبار الضباط العسكريين في البلاد، حيث عيّنت 12 ضابطاً كبيراً في القيادات .

ومن بين الذين قامت بفصلهم رجل الأعمال أليكس صعب، وزير الصناعة في عهد مادورو والحليف المقرب للرئيس السابق.

الرئيسة المؤقتة فنزويلا والولايات المتحدة المرحلة الانتقالية مادورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

السوبر جيت

«سوبر جيت» ترفع مستوى خدماتها وتفتتح مكتب حجز بمحطة مصر برمسيس

رسامة كهنة جدد

الأنبا تكلا يترأس القداس الإلهي ويسيّم كهنة جدد بدشنا .. صور

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

رئيس المجلس القومي للمرأة تشكر الإمام الأكبر على مشاركة الأزهر ودعمه بمؤتمر الخطاب الديني

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد