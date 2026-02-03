فنزويلا والولايات المتحدة ترتبان "المرحلة الانتقالية" بعد مادورو

عززت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، حكومتها الجديدة يوم الاثنين، حيث عينت العديد من أعضاء مجلس الوزراء والتقت بكبيرة الدبلوماسيين من واشنطن في كاراكاس لمعالجة "المرحلة الانتقالية" للبلاد بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو.

قالت لورا دوجو، القائمة بالأعمال في واشنطن، إنها تحدثت مع رودريجيز حول خطط الولايات المتحدة "للاستقرار والتعافي الاقتصادي والمصالحة والانتقال".



كان مادورو في السلطة منذ عام 2013 حتى داهمت القوات الأمريكية البلاد وألقت القبض عليه، لكن جزءًا كبيرًا من حكومته لا يزال قائمًا.

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بعد الاجتماع إن التركيز الدبلوماسي في الفترة المقبلة سيشمل "معالجة الخلافات والخلافات التاريخية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

وأضاف: "لقد استعرضنا جدول الأعمال المشترك، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والتجارة والسياسة".

قامت رودريجيز بتعيينات رئيسية عديدة في حكومتها، بما في ذلك اختيار وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا لقيادة البعثة الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة.

يمثل تعيين بلاسينسيا تحولاً محورياً في العلاقات الدبلوماسية بين كاراكاس وواشنطن، والتي انقطعت في عام 2019 بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو ودعمت بدلاً من ذلك حكومة موازية بقيادة زعيم المعارضة آنذاك خوان جوايدو.

كما عينت رودريجيز دانييلا كابيلو - ابنة وزير الداخلية الفنزويلي القوي، ديوسدادو كابيلو - وزيرة للسياحة في حكومتها.

كان يُنظر إلى كابيلو الأب على نطاق واسع على أنه ثاني أقوى شخصية في فنزويلا بعد مادورو، ويُنظر إلى دعمه لحكومة رودريجيز على أنه أمر بالغ الأهمية.

تأتي هذه التعيينات بعد أسابيع من حصول رودريجيز، نائبة الرئيس السابق، على رتبة رفيعة بين كبار الضباط العسكريين في البلاد، حيث عيّنت 12 ضابطاً كبيراً في القيادات .

ومن بين الذين قامت بفصلهم رجل الأعمال أليكس صعب، وزير الصناعة في عهد مادورو والحليف المقرب للرئيس السابق.