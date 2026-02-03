قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًا في طهران

حريق صخم
حريق صخم
محمود نوفل

أفادت وسائل ‌‏إعلام إيرانية باندلاع حريق ضخم بمركز تجاري في طهران.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر  محمد أمين لياقت، رئيس إدارة الإطفاء في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، بأن فرق الإطفاء تدخلت بعد تلقي بلاغ عن حريق في منطقة نِياش بالمدينة.

كما أوضح أن الوحدات العملياتية انتقلت فورا إلى موقع الحريق، وباشرت عمليات الإخماد على الفور وبفضل الإجراءات السريعة والمتكاملة، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

كما أكد المسئول الإيراني أن الحادث "يعد حريقا عاديا تماما"، ولم تقع أي أحداث استثنائية، داعيا المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة التي تروجها وسائل الإعلام المعادية".

وقع انفجار في مبنى سكني بمدينة بندر عباس، السبت، أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وإصابة 14 شخصا، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.

من جانبه، أكد رئيس إدارة الإطفاء في بندر عباس، للوكالة أن "السبب الأولي" لانفجار المبنى الواقع في شارع المعلم في المدينة كان "تسربا للغاز".


وعقب الانفجار، سارعت فرق الإغاثة والدفاع المدني إلى القيام بعمليات البحث والإنقاذ، وفحص الأنقاض، وفقا للتلفزيون الإيراني

إيران حريق ضخم مركز تجاري طهران مدينة بندر عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

ترشيحاتنا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

الأنبا بفنوتيوس

الشباب والشابات يلتقون الأنبا بفنوتيوس لمناقشة قضايا الحياة الروحية والعملية

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

مشاركة واسعة في التسبحة الشهرية بقيادة نيافة الأنبا ميخائيل | صور

بالصور

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

خطر التسمم.. هل يمكن للعسل تهدئة السعال مثل أدوية البرد؟

العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد
العسل و أدويه البرد

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد