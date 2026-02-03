إعلام إسرائيلي: تقديرات بأن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران قريبا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، تقديراتنا أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران.

ولفت إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تدفعنا لتقليص حجم التأهب لدى قواتنا دفاعا وهجوما.

وفي سياق متصل أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات لوزير خارجيته عباس عراقجي بالاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل عادل يستند إلى مبادئ "الكرامة والحكمة" في إطار المصالح الوطنية .

وفي وقت لاحق ؛ أفاد مسؤولون إيرانيون، بأن طهران تبدي استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، في إطار تهدئة الوضع في الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة، و ذلك بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".