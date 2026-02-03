التفاح بـ75 والبرتقال بـ20 جنيهًا.. أسعار الفاكهة في الأسواق

عرض برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وروان أبو العينين، فقرة خاصة لمعرفة أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إنها متواجدة بأحد محلات الفاكهة، لمعرفة الأسعار قبل رمضان.

وكشف صاحب محل الفاكهة، عن أسعار الفاكهة اليوم، وأكد أن سعر كيلو التفاح السكري الأحمر يسجل 75 جنيهًا ، وأن الأصفر يسجل أيضا 75 جنيهًا ، وأن سعر الكيوي بـ 110 جنيهات.

ولفت إلى أن سعر البرتقال بـ20 جنيهًا والبرتقال العصير بـ 18 جنيه، وأن الجوافة بـ 30 جنيه، والفتاح الأخضر بـ 110، والموز بـ 30 جنيه.