رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
رشا عوني

تستقر أسعار الذهب اليوم في مصر محليا وعالميا بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة في تاريخ المعدن الأصفر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بدأ انخفاض سعر الذهب بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين بعدما كان تخطى سعر عيار 21 ، سبعة آلاف جنيا للجرام الواحد. 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن الثلاثاء 3 فبراير2026


 

أسعار الذهب اليوم 

الثلاثاء 

عيار الذهب      سعر البيع      سعر الشراء

الذهب عيار 24    7370 جنيها   7315 جنيها

الذهب عيار 22    6755 جنيها   6705 جنيهات

الذهب عيار 21   6450 جنيها   6400 جنيه

الذهب عيار 18    5530 جنيها   5485 جنيها

الذهب عيار 14    4300 جنيه    4265 جنيها
الذهب عيار 12   3685 جنيها    3655 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 

  • سجل سعر الجنيه الذهب ، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، قيمة 51840 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

عالميًا، سجل سعر الذهب الثلاثاء 3 فبراير 2026 نحو 4648.44 دولار للعقود الفورية.

سوق الذهب يحتاج الحذر

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن سوق الذهب يمر حاليًا بحالة من الاستقرار النسبي المصحوب بالحذر، في ظل اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التروي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة سواء بالبيع أو الشراء خلال هذه المرحلة.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التقلبات الحالية لا تقتصر على الذهب فقط، وإنما تمتد إلى مختلف المعادن، نتيجة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار.

توقعات بارتفاع الذهب على المدى الطويل 

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الخوف من انخفاض الأسعار غير مبرر، مؤكدًا أن الذهب بطبيعته من الأصول التي تعاود الصعود، قائلاً إن الأفضل للمواطن أن يترقب حركة السوق حتى تصل إلى مرحلة من الاستقرار، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات قد تترتب عليها خسائر مستقبلية.

وأضاف أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع على المدى البعيد، إلا أنه لا يمكن الجزم باتجاه الأسعار في المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة الأجل في الذهب، لأن البيع السريع قد يؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال، خاصة في ظل التذبذبات الحالية.

تحذير من بيع الذهب الآن

وأوضح ميلاد أن من قام بشراء الذهب خلال الفترات الماضية يفضّل ألا يتعجل بيعه، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليًا ما بين 6450 و6480 جنيهًا، بعد أن كان قد سجل مستويات قاربت 7500 جنيه، أي بانخفاض يقترب من ألف جنيه، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى بعض المواطنين.

وأكد أن اهتزاز الأسواق عادة ما يخلق حالة من عدم التوازن النفسي لدى المتعاملين، وهو رد فعل طبيعي، إلا أن التعامل الرشيد مع الذهب يتطلب العودة إلى المفهوم الأساسي له كوسيلة للادخار والزينة، وليس كأداة للمضاربة السريعة.

إقبال جماهيري على شراء السبائك الذهبية

كما أشار إلى أن الفترات الماضية شهدت إقبالًا متزايدًا على شراء السبائك الذهبية، ما أدى إلى وجود حجوزات نتيجة تسارع المواطنين على الشراء، لافتًا إلى أنه على المدى الطويل يُفضَّل شراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات، نظرًا لإمكانية استخدامها للزينة ثم إعادة بيعها لاحقًا دون خسارة كبيرة.

