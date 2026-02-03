أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة

تستقر أسعار الذهب اليوم في مصر محليا وعالميا بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة في تاريخ المعدن الأصفر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بدأ انخفاض سعر الذهب بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين بعدما كان تخطى سعر عيار 21 ، سبعة آلاف جنيا للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

الثلاثاء

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

الذهب عيار 24 7370 جنيها 7315 جنيها

الذهب عيار 22 6755 جنيها 6705 جنيهات

الذهب عيار 21 6450 جنيها 6400 جنيه

الذهب عيار 18 5530 جنيها 5485 جنيها

الذهب عيار 14 4300 جنيه 4265 جنيها

الذهب عيار 12 3685 جنيها 3655 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب ، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، قيمة 51840 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

عالميًا، سجل سعر الذهب الثلاثاء 3 فبراير 2026 نحو 4648.44 دولار للعقود الفورية.

سوق الذهب يحتاج الحذر

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن سوق الذهب يمر حاليًا بحالة من الاستقرار النسبي المصحوب بالحذر، في ظل اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التروي وعدم اتخاذ قرارات متسرعة سواء بالبيع أو الشراء خلال هذه المرحلة.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التقلبات الحالية لا تقتصر على الذهب فقط، وإنما تمتد إلى مختلف المعادن، نتيجة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار.

توقعات بارتفاع الذهب على المدى الطويل

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الخوف من انخفاض الأسعار غير مبرر، مؤكدًا أن الذهب بطبيعته من الأصول التي تعاود الصعود، قائلاً إن الأفضل للمواطن أن يترقب حركة السوق حتى تصل إلى مرحلة من الاستقرار، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات قد تترتب عليها خسائر مستقبلية.

وأضاف أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع على المدى البعيد، إلا أنه لا يمكن الجزم باتجاه الأسعار في المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة الأجل في الذهب، لأن البيع السريع قد يؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال، خاصة في ظل التذبذبات الحالية.

تحذير من بيع الذهب الآن

وأوضح ميلاد أن من قام بشراء الذهب خلال الفترات الماضية يفضّل ألا يتعجل بيعه، لافتًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليًا ما بين 6450 و6480 جنيهًا، بعد أن كان قد سجل مستويات قاربت 7500 جنيه، أي بانخفاض يقترب من ألف جنيه، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى بعض المواطنين.

وأكد أن اهتزاز الأسواق عادة ما يخلق حالة من عدم التوازن النفسي لدى المتعاملين، وهو رد فعل طبيعي، إلا أن التعامل الرشيد مع الذهب يتطلب العودة إلى المفهوم الأساسي له كوسيلة للادخار والزينة، وليس كأداة للمضاربة السريعة.

إقبال جماهيري على شراء السبائك الذهبية

كما أشار إلى أن الفترات الماضية شهدت إقبالًا متزايدًا على شراء السبائك الذهبية، ما أدى إلى وجود حجوزات نتيجة تسارع المواطنين على الشراء، لافتًا إلى أنه على المدى الطويل يُفضَّل شراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات، نظرًا لإمكانية استخدامها للزينة ثم إعادة بيعها لاحقًا دون خسارة كبيرة.