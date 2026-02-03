قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في سرقة 1100 تابلت من وزارة التعليم

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قررت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة أحد الأشخاص متهم مع صاحب محلات كوكو اند اس في سرقة  1100 تابلت من وزارة التربية والتعليم، لجلسة 10 فبراير لسماع شهود الإثبات.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة المختصة، بالسجن 10 سنوات على صاحب محلات كوكو آند إس، بتهمة الاشتراك في عملية سرقة وبيع 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بأكتوبر.

تفاصيل القضية بدأت ببلاغ في شهر سبتمبر 2024، وكشفت آنذاك الجهات الأمنية والقضائية ملابسات الواقعة طبقًا لما ورد في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة ومراجعة الكاميرات واعترافات المشتبه فيهم، وجاءت كالتالي:

يوم السبت 14 سبتمبر 2024، تلقى قسم شرطة أول 6 أكتوبر، بلاغا من مدير الشؤون المالية بمدينة طيبة التعليمية، باكتشافهم سرقة 1100 جهاز تاب من داخل المخازن، وجرى اتهام مدير المخازن واثنين من مساعديه، ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهمين بسرقة مخازن وزارة التربية والتعليم، من داخل مدينة طيبة التعليمية.

تم التحفظ على المشتبه فيهم، وإحالتهم للنيابة العامة آنذاك، والتحقيق معهم وحبسهم على ذمة التحقيقات.. فيما استكملت القوات الفحص والبحث عن المسروقات.. وكلف اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف حقيقة البلاغ وتحديد المشتبه فيه.

وانتقل فريق من المباحث، تحت قيادة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية، وتبين من خلال الفحص والتحري، عدم وجود أي أثار كسر بالباب الرئيس للمخزن ما يشير إلى أن السرقة تمت عن طريق شخص يتردد على المكان.

وتوصلت التحريات من خلال فحص المترددين على المخزن من الكشف عن مفاجأة، حيث تبين أن المتهم يعمل في إحدى شركات البرمجة التي تتعامل مع الوزارة، ويتردد صحبة فريق عمل على المخزن.

وتمكنت القوات بفحص الكاميرات من القبض على المتهمين، وهم عامل بوفية بذات الجهة، وسائق بإحدى شركات النقل الذكي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترف الأول بقيامه باستغلال طبيعة عمله، واستيلائه على أجهزة التابلت المشار إليها على فترات، ووضعها داخل عربة القمامة وإخراجها من محل البلاغ، والتقابل مع الأخير، وإعطائه الأجهزة المستولى عليها لتصريفها لدى عملائهما، في شارع عبدالعزيز.

وأضافا بتحصلهما على مبلغ 2.7 مليون جنيه، نظير بيع الأجهزة لدى 5 أشخاص عملاء سيئ النية تم ضبطهم، بشارع عبدالعزيز، وبحوزتهم 682 جهاز تابلت من الأجهزة المُبلغ بسرقتها.

سرقة وبيع 1100 تابلت صاحب محلات كوكو آند إس محلات كوكو اند اس سرقة  1100 تابلت من وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

ذكرى تحويل القبلة

الأوقاف توضح الدروس المستفادة والحكمة من تحويل القبلة فى شعبان

تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام

تحويل القبلة.. حدث يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والأقصى

الصيام

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد