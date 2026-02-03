تأجيل إعادة محاكمة متهم في سرقة 1100 تابلت من وزارة التعليم

قررت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة أحد الأشخاص متهم مع صاحب محلات كوكو اند اس في سرقة 1100 تابلت من وزارة التربية والتعليم، لجلسة 10 فبراير لسماع شهود الإثبات.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة المختصة، بالسجن 10 سنوات على صاحب محلات كوكو آند إس، بتهمة الاشتراك في عملية سرقة وبيع 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم بأكتوبر.

تفاصيل القضية بدأت ببلاغ في شهر سبتمبر 2024، وكشفت آنذاك الجهات الأمنية والقضائية ملابسات الواقعة طبقًا لما ورد في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة ومراجعة الكاميرات واعترافات المشتبه فيهم، وجاءت كالتالي:

يوم السبت 14 سبتمبر 2024، تلقى قسم شرطة أول 6 أكتوبر، بلاغا من مدير الشؤون المالية بمدينة طيبة التعليمية، باكتشافهم سرقة 1100 جهاز تاب من داخل المخازن، وجرى اتهام مدير المخازن واثنين من مساعديه، ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهمين بسرقة مخازن وزارة التربية والتعليم، من داخل مدينة طيبة التعليمية.

تم التحفظ على المشتبه فيهم، وإحالتهم للنيابة العامة آنذاك، والتحقيق معهم وحبسهم على ذمة التحقيقات.. فيما استكملت القوات الفحص والبحث عن المسروقات.. وكلف اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف حقيقة البلاغ وتحديد المشتبه فيه.

وانتقل فريق من المباحث، تحت قيادة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية، وتبين من خلال الفحص والتحري، عدم وجود أي أثار كسر بالباب الرئيس للمخزن ما يشير إلى أن السرقة تمت عن طريق شخص يتردد على المكان.

وتوصلت التحريات من خلال فحص المترددين على المخزن من الكشف عن مفاجأة، حيث تبين أن المتهم يعمل في إحدى شركات البرمجة التي تتعامل مع الوزارة، ويتردد صحبة فريق عمل على المخزن.

وتمكنت القوات بفحص الكاميرات من القبض على المتهمين، وهم عامل بوفية بذات الجهة، وسائق بإحدى شركات النقل الذكي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترف الأول بقيامه باستغلال طبيعة عمله، واستيلائه على أجهزة التابلت المشار إليها على فترات، ووضعها داخل عربة القمامة وإخراجها من محل البلاغ، والتقابل مع الأخير، وإعطائه الأجهزة المستولى عليها لتصريفها لدى عملائهما، في شارع عبدالعزيز.

وأضافا بتحصلهما على مبلغ 2.7 مليون جنيه، نظير بيع الأجهزة لدى 5 أشخاص عملاء سيئ النية تم ضبطهم، بشارع عبدالعزيز، وبحوزتهم 682 جهاز تابلت من الأجهزة المُبلغ بسرقتها.