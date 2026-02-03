قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حوادث

عرض المجني عليها في واقعة اتهام الفنان محمود حجازي على الطب الشرعي

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما لحق بها من إصابات، وذلك على خلفية اتهام الفنان محمود حجازي بالتعدي عليها داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وجاء قرار جهات التحقيق عقب سماع أقوال المجني عليها، ومواجهتها بالمتهم، واطلاع النيابة على محضر الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، عقب تلقي بلاغ من فتاة اتهمته فيه بالتعدي عليها داخل فندق شهير، حيث جرى ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، في ضوء ما تسفر عنه تقارير الطب الشرعي والتحريات الأمنية

