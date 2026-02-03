عرض المجني عليها في واقعة اتهام الفنان محمود حجازي على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق المختصة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما لحق بها من إصابات، وذلك على خلفية اتهام الفنان محمود حجازي بالتعدي عليها داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

وجاء قرار جهات التحقيق عقب سماع أقوال المجني عليها، ومواجهتها بالمتهم، واطلاع النيابة على محضر الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، عقب تلقي بلاغ من فتاة اتهمته فيه بالتعدي عليها داخل فندق شهير، حيث جرى ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، في ضوء ما تسفر عنه تقارير الطب الشرعي والتحريات الأمنية