قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين جريمة إهمال سلطات الاحتلال بحق الأسير خالد الصيفي

الاسير المحرر الشهيد خالد الصيفي
الاسير المحرر الشهيد خالد الصيفي
الديب أبوعلي

أدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، بأشد العبارات، جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أفضت إلى استشهاد الأسير المحرر خالد الصيفي (67 عاماً) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، رغم وضعه الصحي بالغ الخطورة.

وأكد بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن هذه الجريمة الشنعاء تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الإسرائيلية غير الإنسانية بحق الأسرى، بما يشمل الإهمال الطبي، واستخدامهم كحقول تجارب طبية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج، الأمر الذي يؤدي إلى تفشي الأمراض واستشهاد العشرات داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم في حالات صحية حرجة.

وأوضحت الجامعة، أنها تتابع بقلق بالغ وغضب شديد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والتي بلغت ذروتها باستشهاد الأسير الصيفي بعد أسبوع واحد فقط من الإفراج عنه من عيادة سجن الرملة، وهو في حالة صحية حرجة.

وبيّن البيان أن الأسير الصيفي تعرض خلال فترة اعتقاله الإداري التعسفي التي استمرت أربعة أشهر، إلى تعذيب ممنهج وتنكيل وتجويع وضرب مبرح، إلى جانب حرمان متعمد من العلاج اللازم لحالته الصحية المتدهورة نتيجة تليف رئوي حاد.

كما أشارت الجامعة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية زودته بحقنتين ادعت أنهما للوقاية من الإنفلونزا، إلا أنهما تسببتا في التهابات حادة وتدهور سريع في وضعه الصحي، في ما يشير إلى سياسة إجرامية متعمدة تهدف إلى ما وصف بـ(الإعدام البطيء) للأسرى، وفقاً للبيان المشترك الصادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

وأكدت الجامعة العربية، أن هذه السياسات الممنهجة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومته المشروعة ضد الاحتلال.

وحملت الجامعة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الصيفي، معتبرة أن الإفراج عنه في حالة صحية حرجة يشكل محاولة للتنصل من الجرائم المرتكبة بحقه، ضمن سياسة تعرف بـ(الإعدام البطيء). وشددت على أن هذه

جامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين استشهاد الأسير المحرر خالد الصيفي الأسير المحرر خالد الصيفي خالد الصيفي مخيم الدهيشة بيت لحم الانتهاكات الإسرائيلية سجون الاحتلال الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال سجن الرملة السجون الإسرائيلية هيئة شؤون الأسرى نادي الأسير الإنفلونزا تليف رئوي حاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

الكاتب يوسف القعيد

يوسف القعيد: الساحة الأدبية بمصر تشهد ازدهارا وحضورا لافتا على المستوى الثقافي العربي

العميل الليلي

طرح الموسم الثالث من «العميل الليلي» 19 فبراير

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مائدة مستديرة بمعرض القاهرة للكتاب تناقش تحويل تغير المناخ إلى مسؤولية مجتمعية

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد