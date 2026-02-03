قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى 5640 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6580 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7520 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 52640 جنيها.

الدولار واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 3 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.15 جنيه

سعر الشراء: 47.01 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.96 جنيه

سعر الشراء: 55.78 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.61 جنيه

سعر الشراء: 64.42 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.57 جنيه

سعر الشراء: 12.53 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.83 جنيه

سعر الشراء: 12.79 جنيه

أرشيفية
وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على أنحاء الجمهورية اليوم، مشيرة إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، ما يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار على السواحل الشمالية واستقرار نسبي بباقي المحافظات
وأوضحت «غانم» أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ستشهدان فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، في حين تسود حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية على باقي أنحاء الجمهورية، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة


وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المناطق، وخاصة على محافظات جنوب الصعيد.

نشاط الرياح وتحذيرات من الأتربة
وأشارت إلى أن الرياح تنشط على أغلب أنحاء الجمهورية مع تقدم ساعات النهار، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

دعوة لتوخي الحذر أثناء القيادة


وحذرت «غانم» المواطنين من القيادة بسرعات زائدة في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للأتربة، مطالبة بضرورة توخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، حفاظًا على سلامة الجميع.

الأرصاد تناشد المواطنين بعدم الانخداع بالطقس
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بحالة التحسن النسبي في الطقس خلال ساعات النهار، وضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، تفاديًا للإصابة بنزلات البرد، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد أسعار الدولار سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب والدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

الكاتب يوسف القعيد

يوسف القعيد: الساحة الأدبية بمصر تشهد ازدهارا وحضورا لافتا على المستوى الثقافي العربي

العميل الليلي

طرح الموسم الثالث من «العميل الليلي» 19 فبراير

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مائدة مستديرة بمعرض القاهرة للكتاب تناقش تحويل تغير المناخ إلى مسؤولية مجتمعية

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد