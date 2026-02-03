لامين يامال: أرغب في البقاء طوال حياتي ببرشلونة

جدد لامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة، تأكيده على ارتباطه العميق بالنادي الكتالوني، معربًا عن رغبته الواضحة في الاستمرار بقميص «البلوجرانا» طوال مسيرته الاحترافية، ومشيرًا إلى أنه يعيش حلمه الأكبر داخل أسوار «كامب نو» وفي المدينة التي يعتبرها الأفضل عالميًا.

وأوضح يامال في تصريحاته: «أحلم بالبقاء في برشلونة طوال حياتي»، في رسالة تعكس مدى انسجامه مع مشروع النادي الرياضي وشعوره بالانتماء الكامل للفريق.

وجاءت كلمات اللاعب على هامش مشاركته في احتفالية صحيفة «موندو ديبورتيفو» بذكرى مرور 120 عامًا على تأسيسها، حيث حصل على تكريم خاص تقديرًا لإنجازاته القياسية، بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يحقق عددًا من الأرقام غير المسبوقة.

وعلى الصعيد الرياضي، شدد يامال على أهمية المواجهة المرتقبة أمام ألباسيتي، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، معتبرًا المباراة محطة حاسمة في طريق التأهل إلى الدور نصف النهائي.

كما حذر نجم برشلونة الشاب من التقليل من قوة المنافس، مؤكدًا أن ألباسيتي فريق لا يُستهان به، خاصة بعد نجاحه في إقصاء ريال مدريد من الدور السابق بقيادة المدرب أربيلوا.