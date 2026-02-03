قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة منذ 5 سنوات.. القطاع الخاص يخفض أسعار منتجاته في يناير الماضي
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني

فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان، في الاحتفالية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يوم الثلاثاء 3 فبراير بمقر وزارة الخارجية، لتكريم أعضاء الفريق الطبي المصري الذي شارك في القافلة الطبية إلى السودان خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر 2025، تقديرًا لجهودهم الإنسانية والمهنية في دعم القطاع الصحي السوداني.

خلال التكريم، أشاد وزير الخارجية في كلمة التي ألقاها بالدور الحيوي الذي تضطلع به القوافل الطبية المصرية في مساندة الأشقاء بالسودان، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه الدعم الإنساني والتنموي للسودان الشقيق، وبالتنسيق بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الصحة والسكان، حيث ضمت القافلة ثلاثة عشر طبيبًا وطبيبة من كبار الاستشاريين في ستة تخصصات جراحية دقيقة، وقدموا خدمات علاجية وجراحية بالمجان في مستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي ومستشفى هيئة الموانئ البحرية، مما أسهم في تخفيف العبء عن المواطنين ودعم قدرات المؤسسات الصحية السودانية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان عن خالص تقديره للجهود المصرية المتواصلة في دعم الشعب السوداني، مثمنًا الدور الإغاثي والطبي الذي تضطلع به مصر، ومشيدًا بالمستوى المهني الرفيع للفريق الطبي المصري وما قدمه من خدمات نوعية خلال القافلة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي بما يخدم مصالح الشعبين.

