وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان، في الاحتفالية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يوم الثلاثاء 3 فبراير بمقر وزارة الخارجية، لتكريم أعضاء الفريق الطبي المصري الذي شارك في القافلة الطبية إلى السودان خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر 2025، تقديرًا لجهودهم الإنسانية والمهنية في دعم القطاع الصحي السوداني.

خلال التكريم، أشاد وزير الخارجية في كلمة التي ألقاها بالدور الحيوي الذي تضطلع به القوافل الطبية المصرية في مساندة الأشقاء بالسودان، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه الدعم الإنساني والتنموي للسودان الشقيق، وبالتنسيق بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الصحة والسكان، حيث ضمت القافلة ثلاثة عشر طبيبًا وطبيبة من كبار الاستشاريين في ستة تخصصات جراحية دقيقة، وقدموا خدمات علاجية وجراحية بالمجان في مستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي ومستشفى هيئة الموانئ البحرية، مما أسهم في تخفيف العبء عن المواطنين ودعم قدرات المؤسسات الصحية السودانية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان عن خالص تقديره للجهود المصرية المتواصلة في دعم الشعب السوداني، مثمنًا الدور الإغاثي والطبي الذي تضطلع به مصر، ومشيدًا بالمستوى المهني الرفيع للفريق الطبي المصري وما قدمه من خدمات نوعية خلال القافلة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي بما يخدم مصالح الشعبين.