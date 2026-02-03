جولة موسعة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجنحة المؤسسات القومية في معرض الكتاب

مع إسدال الستار على فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قام المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بجولة تفقدية شاملة ورفيعة المستوى لجميع أجنحة المؤسسات الصحفية القومية، واصطحبه خلالها الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض الكتاب، واستقبله في أجنحة المؤسسات القومية رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير.

وتأتي هذه الجولة كرسالة دعم قوية لمؤسسات الدولة الصحفية، وكتتويج لمشاركة هي الأنجح في تاريخ هذه المؤسسات داخل أروقة المعرض، حيث استطاعت أن تجذب مئات الآلاف من الزوار عبر إصدارات متنوعة تجمع بين التاريخ والمعاصرة.

بدأ الشوربجي جولته بجناح مؤسسة الأهرام، حيث كان في استقباله قيادات المؤسسة، وأشاد رئيس الهيئة بقدرة "الأهرام" على الحفاظ على صدارتها من خلال تقديم إصدارات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومجموعة الكتب التراثية النادرة.

وأكد الشوربجي أن "الأهرام" ستظل دائماً "ديوان الحياة المصرية"، مشيداً بتطور آليات العرض الرقمي التي استخدمتها المؤسسة هذا العام لربط القارئ الشاب بأرشيفها العريق.

انتقل الشوربجي بعد ذلك إلى جناح مؤسسة “أخبار اليوم”، والتي وصفها بأنها “مدرسة متجددة”.

وشهدت الزيارة إشادة خاصة بالتنوع الكبير في "كتاب اليوم" والكتب المترجمة، بالإضافة إلى مجموعات الشعر التي لاقت رواجاً كبيراً.

وتلقى الشوربجي في هذا الجناح إهداءات قيمة؛ حيث أهداه الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير الأخبار، كتاب "على هامش الجحيم"، وأهداه إسلام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة، كتاب "أخبار اليوم تاريخ من الإبداع"، فيما قدم له الكاتب ياسر عبد الحافظ كتاب “أم كلثوم”.

وأكد الشوربجي أن هذا الجناح يمثل نموذجاً في التلاحم مع قضايا الوطن والجمهور.

وفي جناح مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، أثنى الشوربجي على الإصدارات السياسية والوطنية التي قدمتها المؤسسة، والتي تهدف إلى توضيح حجم الإنجازات في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن "الجمهورية" نجحت في تقديم محتوى مبسط وجذاب يخاطب المواطن العادي، مع التركيز على الملفات التنموية والاجتماعية.

وعند وصوله لجناح مؤسسة روزاليوسف، استعاد الشوربجي مع قياداتها تاريخ المؤسسة العريق في النقد والسياسة والفن، وأشاد بالجهود المبذولة في إصدارات الكتب التي توثق تاريخ الحركة الوطنية المصرية، مؤكداً أن "روزاليوسف" تظل مدرسة فريدة في تخريج المبدعين، وأن جناحها بالمعرض هذا العام كان قبلة للمثقفين والمفكرين.

وفي زيارته لجناح مؤسسة دار المعارف (أقدم دور النشر في الوطن العربي)، تفقد الشوربجي ركن الأطفال وسلسلة "المكتبة الخضراء" الشهيرة، وسلسلة "اقرأ"، وأكد أن "دار المعارف" هي الركيزة الأساسية لبناء عقول الأطفال والشباب، مشيداً بخطة المؤسسة في إعادة طبع أمهات الكتب بأسعار زهيدة لتكون في متناول الجميع، تنفيذاً لمبادرة "كتاب لكل مواطن".

كما تفقد الشوربجي جناح مؤسسة دار الهلال، حيث أثنى على الحضور الطاغي للمجلات التاريخية المصورة والكتب التي تتناول تاريخ السينما والفن في مصر، وأشار إلى أن "دار الهلال" استطاعت الحفاظ على رونقها كأهم مؤسسة ثقافية صحفية تعنى بالقوى الناعمة، مشيداً بإصدارات "روايات الهلال" التي تربت عليها أجيال من المثقفين.

واختتم الشوربجي جولته بزيارة جناح دار المعارف، مشيداً بدورها اللوجستي الهام في توصيل مطبوعات كافة المؤسسات إلى أبعد نقطة في مصر، وأكد أن الشركة قامت بمجهود استثنائي خلال فترة المعرض لضمان توفر جميع الإصدارات القومية والخاصة للجمهور بشكل منظم.

وفي تصريحات صحفية موسعة لوسائل الإعلام في نهاية الجولة، قال المهندس عبد الصادق الشوربجي: "إن ما شهدته اليوم في أجنحة المؤسسات القومية السبع هو ملحمة وطنية بامتياز، الصحافة القومية ليست مجرد ناقل للأخبار، بل هي شريك أصيل في بناء الشخصية المصرية، لقد حققنا في الدورة الـ 57 أرقاماً غير مسبوقة في المبيعات والزوار، وهذا يثبت أن المواطن المصري متعطش للمعرفة الحقيقية والمحتوى الموثوق".



وأضاف أن الهيئة الوطنية للصحافة وضعت خطة استراتيجية لما بعد المعرض، تشمل تحويل عدد كبير من هذه الإصدارات إلى صيغ رقمية، وتوسيع نطاق المعارض الثابتة والدائمة في المحافظات والجامعات، لضمان استمرارية الزخم الثقافي طوال العام وليس فقط خلال أيام المعرض.