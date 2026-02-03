العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، سجالا بين النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، والمستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية.

وبدأ السجال، عندما وجه النائب، أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تساؤلا لرئيس البرلمان ، عن أسباب عدم منحه الكلمة قبل نواب الحزب قائلا :"

ازاي ياريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي، أنا رئيس هيئة برلمانية أنا اللي اتكلم الأول الأعراف البرلمانية بتقول كده.

من جانبه عقب المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب علي حديث النائب أحمد العطيفي قائلا : هناك نواب جاءت المجلس للحديث فقط مثال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تحدث و خرج لم يستكمل سماع المناقشة وهذا لا يجوز.