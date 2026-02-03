تاريخ جديد باسم الملك.. ليفربول يحتفى برقم محمد صلاح القياسي في البريميرليج

احتفل نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بالإنجاز الجديد للنجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قاد صلاح فريقه لتحقيق فوز كبير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الـ24 من المسابقة، وهو الفوز الأول للريدز في الدوري هذا العام.

وفي الدقيقة 67، قدم محمد تمريرة حاسمة مذهلة لزميله فلوريان فيرتز، الذي سجل الهدف الثالث للفريق، مؤكدًا التفوق الهجومي للريدز.

وانفرد محمد صلاح برقم قياسي جديد في تاريخ البريميرليج، حيث أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف ويصنع 10 تمريرات حاسمة أمام فريق واحد، وذلك خلال مباراته رقم 19 ضد نيوكاسل.

يُذكر أن صلاح سبق له تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 أخرى في مواجهاته السابقة أمام نيوكاسل، ليضيف هذه التمريرة الحاسمة الجديدة رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى سجله المذهل في الدوري الإنجليزي.

ويواصل الملك المصري تعزيز مكانته كأحد أعظم نجوم ليفربول والدوري الإنجليزي، مسجلاً إنجازات فردية بارزة تساهم في قوة الفريق الهجومية ومواصلة صراعه على الألقاب.