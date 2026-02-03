الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم موقفه النهائي من العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عقب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

أكد الاتحاد المغربي عزمه على استئناف هذه العقوبات، معتبراً أن العقوبات الصادرة لا تتناسب مع طبيعة وحجم الأحداث التي شهدها اللقاء، والتي تضمنت انسحاب اللاعبين واندفاع الجماهير وأعمال شغب داخل الملعب.

وجاء في بيان رسمي أن رئيس الاتحاد المغربي أرسل مراسلة رسمية إلى رئيس الكاف، موضحًا خطورة الأحداث وتأثيرها على صورة البطولة والكرة الإفريقية.

وتضمنت العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالكاف:

إيقاف لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين تحت إشراف الكاف، مع تعليق تنفيذ مباراة واحدة لمدة عام اعتبارًا من تاريخ القرار، بسبب سلوكه غير الرياضي.

إيقاف لاعب المنتخب المغربي إسماعيل صيباري لمدة ثلاث مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، وغرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي.

تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم 200 ألف دولار بسبب "السلوك غير اللائق لجامعي الكرات" خلال المباراة.

تغريم الاتحاد المغربي 100 ألف دولار أخرى بسبب اقتحام لاعبي المنتخب والجهاز الفني لمنطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلة عمل الحكم، بما يشكل مخالفة لمبادئ اللعب النظيف والنزاهة وفقًا للمادتين 82 و83 من لائحة الانضباط.

تغريم الاتحاد المغربي 15 ألف دولار نتيجة استخدام الجماهير لأشعة الليزر خلال المباراة.

وأكد الاتحاد المغربي أنه سيواصل متابعة الملف أمام الكاف، سعياً لتخفيف العقوبات والدفاع عن حقوق المنتخب والجهاز الفني والجماهير، مشددًا على التزامه بالمبادئ القانونية واللوائح المنظمة للبطولة.