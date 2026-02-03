قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
اقتصاد

باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.. دعم خطط إنتاج شركات شمال سيناء للبترول

باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار..لدعم خطط إنتاج شركات شمال سيناء للبترول وبتروزنيمة وبتروملك
باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار..لدعم خطط إنتاج شركات شمال سيناء للبترول وبتروزنيمة وبتروملك
أمل مجدى

شهدت جمعية اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل والخطة الخمسية للإنتاج لشركة شمال سيناء للبترول تأكيد  المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول على أهمية الحفاظ على معدلاتها الإنتاجية وزيادتها ، واستخدام التسهيلات الموجودة بها لصالح أعمال التنمية بالمناطق المتاخمة والبناء على ما تحقق فى معدلات السلامة والصحة المهنية وتحقيق ساعات عمل آمنة تعدت ال2 مليون ساعة حتى الآن  .
 

وخلال مشاركة المهندس سيد عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه عبر تقنية الفيديو كونفرانس لفت إلى تقديم الدعم الكامل لخطط الشركة فى زيادة الإنتاج ومساعدتها فى برامج الحفر واهتمامها بالحفاظ على معدلات السلامة.
وأوضح المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أهمية وضع تصور واضح حول خططها لتنفيذ المرحلتين الخامسة والسادسة والإسراع بتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة.
و عرض المهندس حمدى النبوى رئيس الشركة وفريق عمله بحضور المهندس رأفت البلتاجى المدير العام لشركات برينكو خطط عملها خلال الفترة الحالية من العام المالى وخططها للتنمية والاستكشاف خلال العام المالى القادم واستهدافها تنفيذ موازنة استثمارية للشركة بقيمة قدرها 89 مليون دولار وحفر 3 آبار استكشافية جديدة إلى جانب تكثيف أعمال التنمية للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية البالغة حوالى 60 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ، واستعداداتها لتنفيذ الخطة الخمسية للإنتاج.

بتروزنيمة وبتروملك

وقد شهد اجتماع مناقشة اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل والخطة الخمسية للإنتاج لشركتى بتروزنيمة وبتروملك التأكيد على أهمية زيادة استثمارات النشاط الاستكشافى والإسراع به فى ظل الفرص الجيولوجية الواعدة بمنطقة الامتياز .
ولفت المهندس صلاح عبدالكريم إلى أهمية التعجيل بالبدء فى تنفيذ الاستثمارات الخاصة بالآبار الاستكشافية الثلاث المدرجة فى الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج والتشديد على استدامة إجراءات التوافق البيئى فى ظل الطبيعة الخاصة للمنطقة وحرص قطاع البترول على ذلك فى جميع عملياته ، وشهدت المناقشات التأكيد على ذلك من كل من المهندس إيهاب رجائى وكيل الوزارة لشئون الإنتاج والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول،  خلال مشاركتهما أعمال الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس .
من جانبه أعرب عمر عبدالناصر  المدير العام للشركة الوطنية للبترول (ال تى دي) الشريك فى شركتى بتروزنيمة وبتروملك عن شكره للدعم المقدم للشراكة والالتزام بالخطة الاستكشافية ، واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر لمناقشة التعجيل بأعمال الاستكشاف وتطوير التسهيلات بالمنطقة .
وعرض المهندس طارق عبد الفتاح  رئيس الشركة الميزانية المعدلة لعام 2025/2026 والميزانية المقترحة لعام 2026/2027 والخطة الخمسية الطموحة ، مشيرًا إلى أن الموازنة الاستثمارية للعام المالى القادم تقدر بقيمة قدرها 6ر23 مليون دولار .
شارك فى فاعليات الجمعيات نواب الرئيس التنفيذى للإنتاج المهندس تامر إدريس  والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده  والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال  والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور ومساعده للسلامة وحماية البيئة الدكتور تامر عايش.

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

