قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري

عودة الفاخوري
عودة الفاخوري
حسن العمدة

في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل العناصر والمواهب الشابة، وفي ظل الخطة المستقبلية تحضيرا للمشاركة في نسخة كأس العالم للأندية 2029.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الشابة، الدولي الأردني عودة الفاخوري ليكون رابع الصفقات الشتوية للنادي تحضيرا للمشاركات القادمة محليا وقاريا.

ويعتبر عودة الفاخوري واحدا من أهم اللاعبين في الأردن، ومن أبرز المواهب في الكرة الآسيوية، وكان تحت أنظار العديد من الأندية، ولكنه اختار اللعب في صفوف بطل أفريقيا.

الفاخوري من مواليد الأردن عام 2005 ويبلغ من العمر 20 عاما، ويتألق في مركز الجناح الأيسر، حيث بدأ مشواره في صفوف نادي عمان، قبل أن ينتقل إلى الحسين إربد وتألق معه بشدة، حيث لعب معه 14 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا، لينضم إلى صفوف بيراميدز.

ورغم صغر سنه إلا أن الفاخوري تألق بشدة مع منتخبات الأردن في مختلف الأعمار السنية، وانضم لصفوف منتخب الأردن الأول وشارك معه في 6 مباريات دولية، وشارك مع النشامى في بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر والتي حل فيها الأردن وصيفا لمنتخب المغرب.

نادي بيراميدز بيراميدز كأس العالم للأندية 2029 كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

أرشيفية

فتح: إسرائيل مسؤولة عن إغلاق معبر رفح.. ومصر لم توقف الحركة أبدا

أرشيفية

فرنسا تسجل أدنى معدل تضخم منذ 5 أعوام وسط تراجع أسعار السلع والخدمات

أرشيفية

إسرائيل على أعصابها.. مفاوضات إسطنبول النووية تثير هواجس أمنية عميقة

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد