رسميا .. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري

في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل العناصر والمواهب الشابة، وفي ظل الخطة المستقبلية تحضيرا للمشاركة في نسخة كأس العالم للأندية 2029.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الشابة، الدولي الأردني عودة الفاخوري ليكون رابع الصفقات الشتوية للنادي تحضيرا للمشاركات القادمة محليا وقاريا.

ويعتبر عودة الفاخوري واحدا من أهم اللاعبين في الأردن، ومن أبرز المواهب في الكرة الآسيوية، وكان تحت أنظار العديد من الأندية، ولكنه اختار اللعب في صفوف بطل أفريقيا.

الفاخوري من مواليد الأردن عام 2005 ويبلغ من العمر 20 عاما، ويتألق في مركز الجناح الأيسر، حيث بدأ مشواره في صفوف نادي عمان، قبل أن ينتقل إلى الحسين إربد وتألق معه بشدة، حيث لعب معه 14 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا، لينضم إلى صفوف بيراميدز.

ورغم صغر سنه إلا أن الفاخوري تألق بشدة مع منتخبات الأردن في مختلف الأعمار السنية، وانضم لصفوف منتخب الأردن الأول وشارك معه في 6 مباريات دولية، وشارك مع النشامى في بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر والتي حل فيها الأردن وصيفا لمنتخب المغرب.