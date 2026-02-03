تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقساط سكن لكل المصريين 7
أقساط سكن لكل المصريين 7
أحمد أيمن

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية جديدة مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل داخل المدن الجديدة، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية الهادفة إلى توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين بأسعار مدعومة. 

في المرحلة الثانية من مشروع «سكن لكل المصريين 7»، بدأ الصندوق في إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المواطنين المتقدمين للإخطار بالوضع المبدئي لطلبات الحجز، وذلك في انتظار الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة لكافة الطلبات، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة. 

عقب إعلان النتائج النهائية، يبدأ الصندوق في تحصيل الأقساط الربع سنوية من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحجز ويقعون ضمن الأولوية، وسيتم إبلاغهم بموعد سداد المقدم والدفعات عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول. 

سكن لكل المصريين 7 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

أقساط سكن لكل المصريين 7

تتفاوت قيمة أقساط المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين 7 بحسب مساحة الوحدة والسعر الإجمالي لها، إلى جانب اختلافها بين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. 

وفيما يلي أمثلة توضيحية لجدول الأقساط المعتمد في المشروع:

أولًا: وحدات بسعر 800 ألف جنيه

المساحة: 75 مترًا.

السعر الإجمالي للوحدة: 800,000 جنيه.

مقدم الحجز: 50,000 جنيه.

مصروفات التسجيل: 150 جنيهًا.

القسط الربع سنوي:

في العام الأول: 11,500 جنيه كل ثلاثة أشهر (ما يعادل نحو 3,833 جنيهًا شهريًا).

في العام الثاني: 12,500 جنيه كل ثلاثة أشهر (ما يعادل نحو 4,166 جنيهًا شهريًا).

في العام الثالث: 13,500 جنيه كل ثلاثة أشهر (ما يعادل نحو 4,500 جنيهًا شهريًا).

يُشترط استكمال الدفعة المقدمة لتصل إلى 25% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد. 

ثانيًا: وحدات بسعر 750 ألف جنيه

المساحة: 75 مترًا.

السعر الإجمالي للوحدة: 750,000 جنيه.

مقدم الحجز: 50,000 جنيه.

مصروفات التسجيل: 150 جنيهًا.

القسط الربع سنوي:

في العام الأول: 10,400 جنيه كل ثلاثة أشهر (ما يعادل نحو 3,466 جنيهًا شهريًا).

في العام الثاني: 11,400 جنيه كل ثلاثة أشهر (ما يعادل نحو 3,800 جنيهًا شهريًا).

في العام الثالث: 12,400 جنيه كل ثلاثة أشهر (ما يعادل نحو 4,133 جنيهًا شهريًا).

مثل الحالة السابقة، يتم استكمال الدفعة المقدمة لتصل إلى 25% من القيمة الإجمالية للوحدة عند التعاقد. 

سكن لكل المصريين 7 شقق سكن لكل المصريين 7 حجز شقق سكن لكل المصريين 7 أقساط سكن لكل المصريين 7 الإسكان الاجتماعى

