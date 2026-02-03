قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده "هل يجب على الصائم أن ينوي صيام شهر رمضان كله من البداية أم يكفي أن ينوي كل يوم قبل الفجر؟"، مؤكدة أن مسألة النية من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، بين من اعتبرها ركنًا من أركان الصيام، وبين من اعتبرها شرطًا من شروط صحة الصيام، لكنها أكدت أن النية أمر أساسي وضروري لا بد أن يسبق الصيام.

متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن جمهور الفقهاء يرى أن الإنسان يجب أن يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان، بحيث ينوي صيام اليوم التالي قبل أذان الفجر، مشيرة إلى أنه لا يشترط التلفظ بالنية، فمجرد الاستعداد للسحور يُعد بمثابة النية.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن هناك مذهبًا أسهل وهو رأي المالكية، الذين يرون أن النية في أول ليلة من رمضان لصيام الشهر كله تكفي عن باقي الأيام، فلا حاجة لتجديد النية يوميًا، ما دام الشخص لم يرتكب أي فعل من مفطرات الصيام.

وتناولت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، حالة المسافر، موضحة أنه إذا كان الإنسان نوى صيام اليوم، لكنه مع ذلك رخص له الشرع بالإفطار لكونه مسافرًا، ولم يفطر بل صام، فإن صيامه صحيح، لأن النية وحدها لا تفسد الصيام ما لم يُرتكب فعل من المفطرات، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به».

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا نوى الإنسان الصيام أثناء السفر ثم شعر بالمشقة واضطر للإفطار، فهذا جائز شرعًا، وإذا بدأ صائمًا ثم ارتفعت عنده النية بالإفطار ولم يفطر، فإن صيامه يظل صحيحًا على قول جمهور الفقهاء، مؤكدًة أن النية شرط لصحة الصيام لكنها لا تفسده ما لم يتلبس الشخص بفعل من المفطرات.

متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان الصيام نية الصيام تجديد نية الصيام تجديد نية الصيام في رمضان صيام شهر رمضان شهر رمضان أمينة الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الدكتورة زينب السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

دراسة : زراعة الأشجار بشكل استراتيجي تساهم في خفض انبعاثات الكربون

نقابة الأطباء

في اليوم العالمي للطبيبات .. نماذج مصرية مضيئة صنعت تاريخ الطب

حسين الزناتى

الخميس.. مجلة علاء الدين تدشن حواراً وطنياً لتوعية النشء بمخاطر الإعلام الرقمي

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد