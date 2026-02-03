قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجوز العلاج بالرقية الشرعية بعد سنوات من المرض؟.. أمين الإفتاء يجيب

العلاج بالرقية الشرعية
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت فيه: ابني كان تعبان لمدة 18 سنة وكشفنا عليه عند دكاترة كتير وما كانش فيه فايدة، وبعد كده عرفنا راجل قرأ عليه قرآن فقط، والولد شاف رؤية في المنام إن في حد قال له انت خلاص خفيت، فهل اللي عملته ده صح ولا أنا كده غلط؟.

هل يجوز علاج المريض بالرقية الشرعية بعد سنوات من المرض؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن ما تم في هذه الحالة صحيح طالما أن الأمر اقتصر على قراءة القرآن الكريم فقط، مؤكدًا أن القرآن شفاء، وأن الرقية الشرعية الواضحة بآيات من كتاب الله لا حرج فيها، بل هي أمر مشروع ومأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفارق الأساسي هنا هو عدم الذهاب إلى دجالين أو مشعوذين يضحكون على الناس، مشيرًا إلى أن الشخص الذي قرأ على المريض كان من أهل الصلاح، وقرأ آيات الرقية دون تمتمة أو أفعال غامضة أو كلمات غير مفهومة، وإنما قرأ آيات مباركة من القرآن الكريم بشكل واضح.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الرقية ليست حكرًا على أحد، موضحًا أن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه وأهل بيته في المنزل، بأن يقرأ القرآن ويمسح به على جسده أو على المريض، لافتًا إلى أن هذا باب من أبواب اليقين والتوكل على الله، وليس فيه أي مخالفة. 

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ما ذكره الإمام ابن القيم، حين قال إنه ظل عشرين عامًا كلما أصابته الحمى قرأ فاتحة الكتاب ومسح بها بدنه فيُشفى، مؤكدًا أن هذا هو الفهم الصحيح للرقية، مع التحذير الشديد من أبواب الدجل الكثيرة في هذا الباب، والتنبيه إلى ضرورة التفرقة بين الرقية الشرعية المشروعة، والدجل والشعوذة المحرمة.

أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الشيخ عويضة عثمان علاج المريض بالرقية الشرعية الرقية الشرعية الرقية

