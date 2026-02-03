بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر غداً

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم.

وكشف أحمد موسى تفاصيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأربعاء.

ومن المقرر أن يتناول خلال الحلقة عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتناول الاعلامي أحمد موسى، أيضًا مستجدات الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة خلال الساعات الماضية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن تقام غدا الأربعاء قمة مصرية تركية، مشيرا إلى أن تتناول كافة القضايا الإقليمية والدولية.