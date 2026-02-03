قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سوق يناير يرسم ملامح الصراع في دوري روشن 2026 ..تحركات محسوبة وصفقات مؤثرة في سباق الدوري والنخبة الآسيوية

كريم بنزيما
كريم بنزيما

دخلت أندية دوري روشن السعودي فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2026 وهي تدرك أن هامش الخطأ لم يعد موجودًا في ظل احتدام المنافسة على اللقب المحلي إلى جانب الطموح المتزايد لحجز مقاعد متقدمة في دوري أبطال آسيا للنخبة ما جعل سوق يناير محطة حاسمة لإعادة ترتيب الأوراق.

ورغم أن الشرارة الأولى للثورة الكروية السعودية انطلقت قبل سنوات بضم أسماء عالمية من العيار الثقيل فإن ميركاتو الشتاء الحالي اتسم بطابع أكثر هدوءًا من حيث الضجيج لكنه أكثر عمقًا على مستوى التأثير الفني.

الهلال يوسع دائرة الخيارات

اختار الهلال الدخول بقوة في سوق الانتقالات مع التركيز على الجمع بين الخبرة والعمق الفني حيث عزز صفوفه بعناصر أجنبية بارزة أبرزها محمد قادر ميتي القادم من رين الفرنسي وسايمون بوابري المنتقل من نيوم إلى جانب ضم بابلو ماري من فيورنتينا.

كما ضم الهلال الصفقة الأكثر جدلا وهى صفقة كريم بنزيما من نادي اتحاد جدة .

كما دعم الهلال قائمته بلاعبين محليين من بينهم سلطان المندش ومراد هوساوي في وقت شهدت فيه القائمة الزرقاء تغييرات كبيرة برحيل عدد من الأسماء على سبيل الإعارة أو الانتقال في إطار إعادة توزيع الأحمال داخل الفريق.

النصر يراهن على الاستقرار

على النقيض فضّل النصر الاكتفاء بتدعيمات محدودة محافظًا على الهيكل الأساسي للفريق حيث ضم عبد الله الحمدان قادمًا من الهلال إلى جانب التعاقد مع حيدر عبد الكريم بينما سمح بخروج بعض العناصر على سبيل الإعارة في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في المجموعة الحالية.

الاتحاد يعزز الهجوم

أما الاتحاد فكان تركيزه منصبًا على دعم الخط الأمامي بعدما أتم التعاقد مع المهاجم جورج إلينيخينا قادمًا من موناكو في صفقة وُصفت بأنها من أبرز صفقات يناير إلى جانب استعادة طلال حاجي بعد انتهاء إعارته.

وشهد الفريق في المقابل خروج بعض اللاعبين ضمن سياسة فنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجودة والعدد خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يعيد ترتيب قائمته

دخل الأهلي سوق الانتقالات بهدف إعادة ترتيب أوراقه حيث اكتفى بضم لاعب واحد هو ريكاردو ماتيوس مقابل إجراء تغييرات واسعة في قائمة الراحلين سواء عبر الإعارات أو الانتقالات الحرة في إطار تقليص العدد ومنح الفرصة لعناصر أخرى.

الشباب.. حركة نشطة وتدوير مستمر

كان الشباب من أكثر الأندية تحركًا خاصة في ملف الإعارات حيث عزز صفوفه بعدد من اللاعبين القادمين من أندية مختلفة في محاولة لزيادة الخيارات الفنية مع استمرار سياسة التدوير داخل القائمة.

القادسية بين البيع والتدعيم

القادسية بدوره اختار نهجًا متوازنًا فدعم صفوفه ببعض الصفقات المؤثرة وفي الوقت نفسه سمح برحيل لاعبين آخرين في إطار استراتيجية مالية وفنية تهدف للحفاظ على التنافسية دون المغامرة.

نيوم وتحركات محدودة

اقتصر نشاط نيوم على تعديلات بسيطة أبرزها إعارة بعض اللاعبين وبيع سايمون بوابري في خطوة تؤكد توجه النادي نحو إعادة البناء على مراحل.

أندية دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي الانتقالات الشتوية الهلال محمد قادر ميتي كريم بنزيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الشامي

أغنية مصريّة للشامي تصل إلى 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.. فيديو

أم كلثوم

ماجدة خير الله: أم كلثوم كانت عقلية جبارة.. وتجددت في مشوارها

أم كلثوم

ماجدة خير الله: الأعمال الدرامية عن أم كلثوم تكفي في الوقت الحالي

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد