صحيفة الرياضية السعودية: صفقات اللحظات الأخيرة تغير موازين سوق الانتقالات في دوري روشن

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي حراكًا كبيرًا، حيث أعلنت الأندية عن عدة صفقات بارزة قبل إغلاق الميركاتو رسميًا.

أبرز الصفقات كانت كالتالي:

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ينتقل إلى الهلال السعودي.

المغربي يوسف النصيري ينتقل من فنربخشة التركي إلى الاتحاد السعودي.

البرتغالي جوستافو سا ينتقل من فاماليكاو البرتغالي إلى الاتحاد السعودي.

الفرنسي نجولو كانتي يغادر الدوري السعودي وينضم إلى فنربخشة التركي.

نبيل عماد دونجا يغادر الزمالك وينتقل الي النجمة السعودي.

تعكس هذه التحركات رغبة الأندية السعودية في تعزيز تشكيلاتها استعدادًا للمنافسات المقبلة، مؤكدين حرصهم على المنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية خلال هذا الموسم.