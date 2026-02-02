موناليزا: ابتعدت عن الفن لقربي من الله .. والمهنة مليئة بالمنافقين

قالت الفنانة موناليزا إلى أن دخولها عالم الفن جاء بمحض "الصدفة"؛ حيث بدأت مسيرتها كمصممة رقصات واستعراضات وموديل إعلانات، قبل أن يقودها "أوديشن" فيلم "همام في أمستردام" للوقوف أمام النجم محمد هنيدي.

ونفت الفنانة موناليزا خلال ظهورها ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، على فضائية صدى البلد 2، بشكل قاطع وجود أي خلافات مع هنيدي.

واكدت موناليزا، أنها تعلمت منه الكثير ووصفته بالفنان المتواضع، نافية ندمها على المشاركة في هذا العمل الأيقوني.

تحدثت الفنانة موناليزا عن "الوجه القبيح" للوسط الفني، واصفة إياه بالصعب والممتلئ بالمنافقين، مما سبب لها صراعاً نفسياً بين الاستمرار أو الرحيل

. وكشفت أن زيادة روحانياتها وشعورها بالقرب من الله في تلك الفترة كان عاملاً حاسماً في ابتعادها.

وعن إمكانية عودتها، لم تمانع الفنانة موناليزا من العودة للتمثيل، ولكن بشرط وجود دور "يليق بها" ويحترم تاريخها، مؤكدة أنها لن تعود لمجرد التواجد تحت الأضواء.