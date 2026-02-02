قطر تؤكد أن فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح

/ أكدت دولة قطر ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بالقطاع بشكل مستدام دون عوائق.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية(قنا) اليوم /الاثنين/ أن إعادة فتح الجانب الفلسطيني منمعبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، أمام حركة تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة الأوضاع المأساوية للمدنيين، لا سيما في الجوانب الإنسانية والصحية.

وجددت موقف دولة قطر الداعم للقضية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.