إطلالة رومانسية لـ أسما شريف منير رفقة زوجها

شاركت الفنانة أسما شريف منير، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، صورا برفقة زوجها.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة رومانسية برفقة زوجها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

كشفت أسما شريف منير عن مرورها بفترة نفسية وروحية صعبة خلال المرحلة الماضية، مؤكدة أن الشكوك تسللت إلى عقلها، وأنها شعرت بضغط كبير جعلها تتساءل عما إذا كان التزامها الديني سببًا في الأزمات التي واجهتها.

وكتبت أسما، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «الفترة اللي فاتت كانت صعبة، كان فيها كرب، رزق واقف، وشكوك بتتسلل لعقلي، الشيطان حاول يقنعنى إن التزامي هو سبب المشاكل.. حسّيت بضغط من كل ناحية، حتى من أقرب الناس ليا.. خذلوني».

وتابعت: «عرفت إن اللي بيبان إن الدنيا ماشية معاهم كويس مش دايمًا على حق.. وبدأت أشوف علامات إن الناس اللى حواليّا بيدعولى، وإن ربنا بيطبطب عليّا.. “إن مع العسر يسرا”، حتى لو الوجع لسه موجود».

واختتمت: «أنا دلوقتي فاهمة إننا أحيانًا بننسى إن الدنيا مش الهدف الحقيقي.. المهم هو الآخرة، هو اختبار صبرنا.. اللي عايزه أقوله.. لو بتعدّوا بوقت صعب؛ اعرفوا إن ربنا لسه عايزكم.. لو الدنيا وردي طول الوقت؛ اقلقوا، المهم رجوعنا لربنا، صبرنا، وتسليمنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. إذا شفتوا كلامي؛ ادعولي».