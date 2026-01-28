إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

كشفت أسما شريف منير عن مرورها بأزمة نفسية وروحية صعبة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الضغوط والخذلان دفعاها للتساؤل حول سبب ما تمر به من ابتلاءات.



وأوضحت، عبر حسابها على «إنستجرام»، أن الشك تسلل إلى قلبها، حتى ظنت أن التزامها الديني هو سبب أزماتها، قبل أن تعود إلى الله وتدرك أن الابتلاء جزء من طريق الإيمان.





وأضافت أن هذه المرحلة ساعدتها على رؤية من حولها بوضوح، ومعرفة الصادق من المتخاذل، مشيرة إلى أن الصبر واليقين بالله كانا سبب طمأنينتها، ومؤكدة أن الدنيا اختبار وليست الغاية الحقيقية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.