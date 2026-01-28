تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة

يرغب كثيرون في معرفة علامات اللحمة الفاسدة خاصة قبل المناسبات والعزومات لضمان جودتها وعدم معاناة الأشخاص من التسمم.

ووفقا لما جاء في موقع ericlyons نكشف لكم أهم علامات اللحمة الفاسدة من الجيدة.

الرائحة: أول علامة تحذيرية



إحدى أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كان اللحم البقري فاسدًا هي شمّه .

يتميز اللحم الطازج برائحة نظيفة، مع لمسة معدنية خفيفة، ولكن بمجرد أن يبدأ بالفساد، تتغير الرائحة بشكل كبير وغالبًا ما ينبعث من اللحم الفاسد رائحة حامضة أو زنخة، وهي علامة واضحة على فساده، إذا كانت رائحة اللحم كريهة أو غير طبيعية بشكل ملحوظ، فقد حان وقت التخلص منه.

اللون: أكثر من مجرد لون باهت



يُعدّ لون اللحم البقري مؤشراً هاماً آخر على نضارته عندما يكون اللحم طازجاً، يكون لونه أحمر زاهياً نتيجة تعرضه للأكسجين، مع مرور الوقت، قد يتحول لون اللحم إلى البني أو الرمادي، وهذا أمر طبيعي، خاصةً إذا كان مُغلفاً بتغليف محكم.

مع ذلك، إذا تغير لون اللحم بشكل ملحوظ، كأن يصبح رمادياً باهتاً أو مائلاً إلى الأخضر، فمن المرجح أنه لم يعد صالحاً للأكل، يشير اللحم الذي اكتسب لوناً غير معتاد - خاصةً الأخضر أو الأصفر - إلى احتمال وجود بكتيريا، ويجب التخلص منه.

الملمس: سطح لزج أو مخاطي



غالباً ما يكون ملمس اللحم البقري الفاسد لزجاً أو دبقاً. أما اللحم الطازج فينبغي أن يكون رطباً لا لزجاً أو دهنياً.

إذا ضغطت بأصابعك على اللحم وشعرت بلزوجة غير معتادة أو تركت بقايا، فهذا مؤشر على نمو البكتيريا. اللحم اللزج علامة على فساده ويجب التخلص منه.

4. انتهاء الصلاحية: لا تعتمد على التواريخ فقط



على الرغم من أن تاريخي البيع والاستخدام المطبوعين على عبوات اللحم البقري قد يعطيان مؤشراً جيداً على مدة صلاحية اللحم، إلا أنهما ليسا دقيقين تماماً. فاللحم البقري الذي يُحفظ بعد هذين التاريخين، خاصةً إذا لم يُخزن بشكل صحيح، يكون أكثر عرضة للتلف. لذا، استخدم حواسك دائماً - الشم واللمس والنظر - بالإضافة إلى التاريخ الموجود على العبوة لاتخاذ قرارك النهائي.

التغليف: ابحث عن أي تلف



عند شراء لحم البقر، من المهم فحص العبوة، و إذا كانت العبوة ممزقة أو مثقوبة أو منتفخة، فقد يكون اللحم قد تعرض للهواء والبكتيريا، مما يزيد من خطر فساده.

إذا لم يكن اللحم محكم الإغلاق أو بقي في المتجر لفترة طويلة، فقد يفسد بسرعة، حتى قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، لذا تحقق دائمًا من وجود أي تلف ظاهر في العبوة قبل الشراء، وخزّن اللحم بشكل صحيح بعد إحضاره إلى المنزل.

وجود عفن أو مواد غريبة



إذا لاحظتَ وجود عفن أو أي نمو غير طبيعي على سطح اللحم البقري، فهذا دليل قاطع على فساده.

يظهر العفن على شكل بقع ضبابية، غالبًا ما تكون خضراء أو بيضاء، وهو علامة على تكاثر البكتيريا أو الفطريات حتى لو لم تكن رائحة اللحم كريهة أو مظهره سيئًا، فإن ظهور العفن يعني ضرورة التخلص منه فورًا.

التذوق: إذا كنت في شك، فلا تتذوقه



إذا قمت بطهي اللحم البقري وكنت غير متأكد من مدى طراوته، فقد يُعطيك مذاقه مؤشراً، وغالباً ما يكون للحم البقري الفاسد مذاق حامض أو غير مستساغ، ومع ذلك، إذا كنت تشك في فساد اللحم، فمن الأفضل عدم تذوقه إطلاقاً، لأن تناول اللحم الفاسد قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.

توخَّ الحذر دائماً وتخلص من اللحم إذا كنت في شك منه.