ليه ده يحصل .. أحمد موسى : بعض السيارات زاد سعرها 100 ألف جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ إجراءات ضد أي تاجر يتلاعب بأسعار السلع ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" فيه ناس زودت أسعار سلع بشكل كبير للغاية عشان عايزين يكسبوا اكتر ويعملوا ازمة في البلد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اللي عنده منتجات شاريها بأسعار قديمة قبل زيادة الأسعار ليه يبيعها بأسعار مرتفعة للغاية دلوقتي".

وتابع أحمد موسى :" بعض السيارات زادت سعرها بمقدار 80 لـ 100 الف جنيه ليه الكلام ده يحصل ".