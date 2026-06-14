توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم المعاشات بالموازنة الجديد؛ اعتبارا من أول يوليو المقبل وفقًأ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير المالية في تصريحات علي هامش استضافته بصالون ماسبيرو الثقافي بحضور الإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ أن تم اعتماد زيادات جديدة للأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن هذه الزيادات تتضمن تحسينات استثنائية للعاملين بقطاع التعليم والصحة بخلاف الزيادة الطبيعية.

وأشار إلي أن وزارة المالية من خلال الموازنة الجديدة تستهدف زيادة في مخصصات التعليم بنحو 21% و30% للصحة.

و أكد وزير المالية أن تراجع الدين العام المحلي نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي من 91% لتصبح في الوقت الحالي 82% مع استهداف استمرار تخفيضه إلي 78%بنهاية العام المالي المقبل، بما يعني أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو خفض التضخم.

وأوضح أن قيمة مشروع علم الروم تم توجيهه لخفض الدين، فالدولة نقلت أصولا للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى استخدام الإيرادات في خفض الدين العام مما يعكس اهتمام الحكومة بهذا الأمر.