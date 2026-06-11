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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل طرح أذون خزانة بـ 153.53 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

اعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي طلبات الاستثمار في أذون الخزانة المحلية إلى 2326 طلبًا مقدمًأ من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه يسعى لطرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 153.53 مليار جنيه من أصل 95 مليار جنيه.

تفاصيل الطرح

وسجل حجم الطلبات التي قدمها المستثمرين لشراء أجل 182 يوما؛ نحو 1480 طلباً؛ بما يمثل 191.2% من المستهدف.

وبلغ حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 97.8 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه مستهدفة

ووصل متوسط سعر الفائدة نحو 25.71%% واعلي سعر بنسبة 27.501% وأقل سعر بنسبة 24%.

وعلي جانب وصل إجمالي طلبات شراء أجل 364 يوما حوالي 846 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية والتي تراجعت بنسبة 20.38% من المستهدف.

وسجل إجمالي طلبات الاستثمار المقدمة بقيمة 55.73 مليار جنيه من أصل 70 مليار جنيه.

وبلغ متوسط سعر الفائدة 26.71% وأقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر بنسبة 30%.

سعر الفائدة أذون خزانة اخبار مصر مال واعمال أجل 182 يوما وزارة المالية

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