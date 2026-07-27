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التليفزيون الإيراني: تعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن.. وتباطؤ المرور من المندب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التليفزيون الإيراني: تعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن.. وتباطؤ المرور من المندب

ناقلة بحرية كبيرة
ناقلة بحرية كبيرة
محمد على

قال التلفزيون الإيراني بتعرض سفينة لحادث وإعادة 5 سفن حاولت صباح اليوم المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن.

أضاف التلفزيون الإيراني أن ممر الملاحة الآمن في مضيق هرمز هو المحدد مسبقا أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان.

يأتي ذلك فيما تباطأت حركة السفن عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون ناقلات النفط السعودية وهددوا بشن هجمات إضافية على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية، وذلك وفقاً لبيانات الشحن السعودية التي راجعتها رويترز.

أظهرت البيانات انخفاض عدد السفن التي تعبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، والذي يقع بين المملكة العربية السعودية وجيبوتي، حيث أعادت شركات الشحن تقييم المخاطر الأمنية في أعقاب الهجمات.

يأتي هذا التباطؤ في أعقاب سلسلة من التهديدات والهجمات المتصاعدة التي شنّها الحوثيون والتي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر.

 وكانت الجماعة المدعومة من طهران قد أعلنت الأسبوع الماضي ما أسمته حصاراً بحرياً على طول المضيق ، محذرةً شركات الشحن من تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ .

انخفاض حركة المرور في مضيق هرمز: 

انخفضت حركة المرور عبر مضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي آخر في قلب الصراع الأمريكي الإيراني - مرة أخرى، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي هجمات جديدة من جانب الولايات المتحدة أو إيران قبل أيام.

لم تعبر مضيق هرمز سوى أقل من عشر سفن تجارية خلال الأيام الماضية وفقاً لبيانات الشحن التي رصدتها شبكة CNN . في الأيام العادية قبل الحرب، كان يعبر المضيق أكثر من 100 سفينة. 

التلفزيون الإيراني 5 سفن مضيق هرمز المندب

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