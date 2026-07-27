قتـ.يلان وعشرات المصابين في هجمات جوية أوكرانية على روسيا

قتل شخصان، اليوم الاثنين، جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مدينة روستوف على الدون في جنوب روسيا.

وأعلنت السلطات الروسية أن الهجوم ألحق أضراراً بمبنى سكني، فيما أكد عمدة المدينة ألكسندر سكريابين مقتل شخصين نتيجة الاستهداف.

وفي مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، أعلن حاكم المنطقة أن هجوماً آخر بطائرات مسيرة أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم طفلان.

وأضاف أن عدداً من الشقق السكنية تعرض لأضرار، بينما اشتعلت النيران في أكثر من 15 سيارة جراء الهجوم.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة خمسة أشخاص في منطقة سومي شمال البلاد، إثر غارة جوية روسية باستخدام قنبلة موجهة، بحسب حاكم المنطقة أوليه هريهوروف.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من الروايات الصادرة عن الجانبين.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين بشكل متعمد، رغم استمرار سقوط ضحايا وأضرار في المناطق السكنية مع تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.