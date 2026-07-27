قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق نار جماعي في أريزونا
لن ننساكم.. رئيس الوزراء الإسباني يرد على طفلة من غزة برسالة إنسانية
الببتيدات تدخل مرحلة جديدة في العلاجات.. وتحذير من الاستخدام غير المنضبط
احذر .. الحبس 7 سنوات و غرامة 20 ألف جنيه عقوبة القيادة تحت المخدر
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات
فورد إكسبيديشن Tremor.. بتصميم SUV كبيرة الحجم
صلاة الشكر على النجاح في الثانوية الأزهرية
أصبحت ناقلتنا الآن.. ترامب يثير الجدل بصورة على متن ناقلة نفط إيرانية
تراجع حاد في أسعار النفط مع انحسار التوترات بين أمريكا وإيران
الرقابة على الصادرات والواردات: حبس وغرامة مليون جنيه لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص
ترامب يؤجل ضربة واسعة لإيران: مخزون الذخائر الأمريكية يفوق الاحتياجات
أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن سلمان يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ويبحث معه تعزيز التعاون

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، مشيدًا بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات متميزة، فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته ومشاعره الطيبة.

وشهد الاتصال تأكيد رئيس الوزراء البريطاني إدانة بلاده للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، واستنكارها لتهديدات الجماعة لحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على دعم المملكة المتحدة لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها.

كما تناول الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي آندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ميليشيا الحوثي البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

تنسيق الثانويه الازهريه 2025

الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

سعر الذهب

بعد تخطيه 6000.. تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب وعيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد