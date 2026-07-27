بن سلمان يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ويبحث معه تعزيز التعاون

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه في منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، مشيدًا بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات متميزة، فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته ومشاعره الطيبة.

وشهد الاتصال تأكيد رئيس الوزراء البريطاني إدانة بلاده للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، واستنكارها لتهديدات الجماعة لحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على دعم المملكة المتحدة لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها.

كما تناول الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.