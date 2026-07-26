الكويت تستنكر استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي ضد السفينة NCC Masa التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، أن استمرار استهداف السفن في البحر الأحمر يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويقوض أمن الممرات المائية وحرية الملاحة، بما ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية.

وجددت الكويت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها والحفاظ على أمنها ومصالحها الوطنية في مواجهة التهديدات.

كما شددت الخارجية الكويتية على أهمية احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأدان الأردن، السبت، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر؛ مؤكدا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان - رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.