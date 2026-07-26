بشكتاش ينتظر كلمة محمد صلاح.. العرض الأخير على الطاولة والحسم يقترب

اقتربت مفاوضات انتقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى نادي بشكتاش التركي من مراحلها الأخيرة، بعدما كشف رئيس النادي سردال أدالي أن الإدارة قدمت عرضها النهائي للاعب، في انتظار قراره النهائي بشأن خوض التجربة.

وأوضح أدالي أن النادي أنهى جميع تفاصيل المفاوضات مع صلاح ووكيله رامي عباس، مؤكدًا أن الكرة أصبحت الآن في ملعب اللاعب بعد تقديم العرض الأخير. وقال، في تصريحات نقلها موقع Orta Çizgi: «نواصل المناقشات مع صلاح ووكيله بشأن جميع تفاصيل الانتقال، وقد قمنا بدراسة كل الطلبات والتعديلات التي طُرحت خلال المفاوضات قبل تقديم عرضنا النهائي».

وأشار رئيس بشكتاش إلى أن إدارة النادي تترقب رد محمد صلاح خلال الأيام المقبلة، لحسم موقف الصفقة بشكل رسمي

وأضاف أدالى أن النادى يتحرك بأقصى سرعة فى سوق الانتقالات، لكنه فى الوقت نفسه ينتظر قرار اللاعب النهائى، مؤكدًا أن إدارة بشكتاش قدمت عرضها وفقًا لرؤيتها وإمكاناتها.

