يوم الحسم.. تفاصيل الإعلان المنتظر داخل الأهلي بشأن الرعاية والاستاد

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تطورات جديدة تخص النادي الأهلي، مؤكدة أن يوم الإثنين المقبل سيشهد الإعلان عن اتفاق جديد يتعلق برعاية الاهلي، إلى جانب الكشف عن اسم الاستاد.

الأهلي

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "خاص.. يوم الاتنين هيتم الإعلان عن رعاية أحد شركات الاتصالات على التيشيرت واسم الاستاد.. مش اسم الاستاد بس."، في إشارة إلى وجود تفاصيل إضافية سيتم الكشف عنها خلال الإعلان الرسمي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث خاض الفريق أولى مبارياته الودية، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه المدير الفني الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها، استعدادًا للمرحلة المقبلة من الإعداد.

كما يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية في الموسم الجديد.