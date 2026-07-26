لا أعلم.. كريستيانو رونالدو يحسم الجدل بشأن اعتزاله كرة القدم

كشف النجم البرتغالي رافائيل لياو عن تفاصيل حديث جمعه بقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عقب مواجهة كرواتيا، مؤكدًا أن قائد النصر السعودي لم يحسم حتى الآن قراره بشأن مستقبله الدولي.

كريستيانو رونالدو

وقال لياو إنه سأل رونالدو بعد المباراة: “إذن، كيف ترى الأمر؟ هل ستستمر لموسم آخر؟ أم ستعتزل؟”

وأضاف أن رونالدو رد عليه قائلًا: “لا، لا أعلم، سأرى ما الذي يمكنني فعله.”

وأثارت تصريحات لياو حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم، خاصة أنها تفتح الباب أمام احتمالية استمرار كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة، مع بقاء ملف مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة دون حسم حتى الآن.

ويترقب عشاق "الدون" القرار النهائي بشأن مستقبله الدولي، في ظل استمرار التكهنات حول إمكانية مواصلة مسيرته مع منتخب البرتغال أو إعلان اعتزاله بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.