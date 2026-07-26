المصري يواصل التحضيرات في الإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برنامجه الإعدادي للموسم الجديد من خلال معسكره المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، والذي يمثل المرحلة الثالثة من خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، بهدف تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الفريق قد أنهى المرحلتين الأولى والثانية من فترة الإعداد، حيث انطلقت البداية في مدينة بورفؤاد قبل الانتقال إلى القاهرة، ليواصل بعدها استعداداته في الإسماعيلية ضمن برنامج متكامل يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين.

في إطار توفير الاستقرار داخل الفريق، حرص مجلس إدارة النادي المصري على صرف نسبة 25% من مستحقات اللاعبين الخاصة بعقود الموسم الماضي، وذلك خلال الساعات الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تحفيز اللاعبين وتهيئة الأجواء المناسبة قبل بدء الموسم الجديد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إدارة النادي للحفاظ على الاستقرار المالي والإداري، بما يساعد الجهاز الفني على التركيز الكامل في إعداد الفريق دون أي معوقات.

ووضع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس برنامجًا تدريبيًا مكثفًا خلال معسكر الإسماعيلية، يعتمد على خوض اللاعبين تدريبات يومية على فترتين، من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية البدنية.

ويبدأ اللاعبون يومهم بحصة تدريبية داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، تتضمن تدريبات القوة والتحمل، قبل الانتقال إلى الملعب لخوض تدريبات فنية وخططية تهدف إلى تنفيذ أفكار الجهاز الفني وتجهيز اللاعبين لمتطلبات الموسم الجديد.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية استمرت قرابة أربعة أسابيع عقب التتويج بلقب كأس عاصمة مصر، قبل أن يستأنف اللاعبون التدريبات بمرحلة الإعداد الأولى في مدينة بورفؤاد، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على استعادة اللياقة البدنية تدريجيًا.

ويأمل الجهاز الفني أن تسهم مراحل الإعداد الثلاث في تجهيز جميع عناصر الفريق بالشكل الأمثل، سواء على المستوى البدني أو الفني، بما يمنح المصري أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض منافسات الموسم الجديد، وتحقيق انطلاقة قوية تلبي طموحات جماهير النادي في مختلف البطولات.