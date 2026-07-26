المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة: هجمات النظام الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة «مذبحة»

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز هجمات النظام الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بأنها "مذبحة"، ودعت إلى فرض حظر فوري على الأسلحة ووقف التجارة مع النظام الإسرائيلي.

وقالت ألبانيز على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم السبت: "هناك مذابح ضد المدنيين العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بينما غزة تتعرض للقصف".

أدانت ألبانيز المستوطنين الإسرائيليين والجيش لتواطئهم في الهجمات، مؤكدة أن المسئولية لا تقتصر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو "بعض العناصر الفاسدة".

وقالت ألبانيز: "حظر الأسلحة الآن - وقف التجارة الآن"، مضيفة أن مثل هذه الإجراءات مطلوبة بموجب القانون الدولي.

يوم الجمعة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس بشن "عملية عسكرية واسعة النطاق" في القرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية في أعقاب هجوم بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد غير الشرعية أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين.

وبحسب مصادر وشهود عيان، هاجم المحتلون الإسرائيليون لاحقاً العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية في محافظة نابلس، وأضرموا النار في منازل فلسطينية وممتلكات أخرى.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين يوم الجمعة في هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات النظام على بلدة تل.