إدارة المخلفات : مصر تنتج 1.8 مليون طن وقود بديل لمصانع الأسمنت

أكد الدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن مصر حققت طفرة كبيرة في ملف تدوير المخلفات خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت نسبة التدوير من نحو 12% قبل عام 2020 إلى ما يقرب من 50% حاليًا، في مؤشر يعكس نجاح منظومة إدارة المخلفات الجديدة والتوسع في مشروعات إعادة التدوير.

إجمالي المخلفات الصلبة

وأوضح عبد الله، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن إجمالي المخلفات الصلبة التي تنتجها مصر يصل إلى نحو 100 مليون طن سنويًا، تشمل المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى مخلفات الهدم والبناء وغيرها، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الكميات الضخمة يتطلب بنية تحتية متطورة ومنظومة تشغيل متكاملة.

وأشار إلى أن طبيعة المخلفات في مصر يغلب عليها الطابع العضوي، حيث تتكون نسبة كبيرة منها من بقايا الطعام والخضروات، وهو ما يتيح إعادة تدويرها وإنتاج الأسمدة العضوية، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه.

استخدام نسبة من الوقود

وأضاف أن الجزء الذي يتمتع بقيمة حرارية من المخلفات يُستخدم في إنتاج الوقود البديل، الذي يُورَّد إلى مصانع الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزارة البيئة الصادر عام 2021، والذي ألزم مصانع الأسمنت باستخدام نسبة من الوقود المشتق من المخلفات بديلًا عن الفحم والوقود التقليدي.

الاستفادة الاقتصادية من المخلفات

وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن هذه الخطوة أسهمت في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع إعادة التدوير، وشجعت شركات متخصصة على الدخول في هذا المجال، بما ساعد على تطوير الصناعة وزيادة الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.

تشغيل مصانع الأسمنت

وكشف أن مصر تنتج حاليًا نحو 1.8 مليون طن من الوقود المشتق من المخلفات يتم استخدامه في تشغيل مصانع الأسمنت، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب تحقيق فوائد بيئية من خلال تقليل كميات المخلفات المتراكمة وتعظيم الاستفادة منها.