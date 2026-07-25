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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظة الجيزة تستجيب للشكاوى.. حل مشكلات الصرف الصحي ببشتيل ورفع المخلفات بمحيط مدرسة الصنايع وتطهير الأسوار بإمبابة

محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين
محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين
أحمد زهران

قامت أجهزة محافظة الجيزة بتنفيذ عدد من أعمال النظافة ورفع المخلفات والصيانة والاستجابة لشكاوى المواطنين وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لشكاوى المواطنين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل معها والاستجابة لها.

ففي قطاع الصرف الصحي كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جهودها لحل مشكلات الصرف الصحي بمنطقة بشتيل، حيث تم تركيب المحابس وإصلاح الأعطال بمحطة الصرف الصحي وشفط المياه بشوارع عزت خضير ومدرسة أرض الذهب وشارع المسابك وطريق نقطة الشرطة وإنهاء أسباب الشكوى.

كما نفذت إدارة البيئة بحي إمبابة بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملة لرفع المخلفات والقمامة بمحيط مدرسة الصنايع إلى جانب تطهير أسوار المدرسة، بما يسهم في تحسين المظهر العام.
وبنطاق حي الهرم تم إلزام أحد الجراجات المتعدية على محور اللبيني بالالتزام بحدود الجراج وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور كما وجه الحي حملة مكبرة لرفع المخلفات من محيط سلم حي الهرم بالطريق الدائري وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وفي حي الطالبية تم تنفيذ أعمال النظافة والتطهير بنفق الطيران شملت تجريد الأتربة وأعمال التطهير ورش المياه في إطار رفع كفاءة الأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائري والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وبحي العجوزة تم التعامل مع تجمع للصرف الصحي بشارع أحمد السباك بمنطقة أرض اللواء، حيث جرى الدفع بالمعدات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لشفط تجمعات المياه وإزالة أسباب الشكوى، بما يضمن تيسير الحركة والحفاظ على سلامة المواطنين.

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